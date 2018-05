Honderdduizenden de straat op in hoofdstad Nicaragua

In de Nicaraguaanse hoofdstad Managua zijn woensdag opnieuw honderdduizenden de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Daniel Ortega. “Geen vergeving, maar gerechtigheid en straf”, scandeerden zij volgens persbureau AFP - een verwijzing naar de circa tachtig doden die sinds halverwege april zijn gevallen bij gevechten tussen de oproerpolitie en demonstranten.

Vorige maand kreeg Ortega te maken met grote volkswoede wegens een omstreden pensioenhervorming. Werknemers in het straatarme Nicaragua moesten meer premies gaan betalen om het sociale vangnet overeind te houden. Ortega voerde de maatregel per decreet door, maar trok hem naar aanleiding van de protesten weer in.

Opnieuw doden

Woensdag vielen opnieuw doden. Onbekenden schoten op deelnemers aan een protestmars waarin moeders meeliepen van eerdere dodelijke slachtoffers. Bij die schietpartij, volgens tegenstanders van Ortega gepleegd door aanhangers van de president, zou minstens één persoon om het leven zijn gekomen. Op andere plaatsen zijn volgens de politie bij aanvallen op regeringsaanhangers nog wel minstens drie doden gevallen.

Demonstranten vochten ook weer met de ordetroepen. Op foto’s is te zien dat de betogers zelfgemaakte lanceerbuizen voor projectielen vasthebben. Hoeveel slachtoffers de gevechten hebben opgeleverd, is nog onduidelijk.

Na het intrekken van de omstreden hervorming keerden de protesten zich tegen het autoritaire bewind van Ortega. Lees ook: Waarom betogers in Nicaragua geen nieuwe dynastie willen

Ortega maakte woensdag ondanks de massale demonstraties duidelijk dat hij aan de macht wil blijven. In een toespraak voor zijn achterban zei de president dat hij geen vervroegde verkiezingen gaat uitschrijven. Uit de zakenwereld en de oppositie klonk juist de oproep daartoe.

Ortega, sinds 2007 aan de macht, is nu bezig aan zijn derde opeenvolgende termijn als president. Zijn vrouw is vicepresident. De volgende verkiezingen staan gepland in 2021.