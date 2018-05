Groningse belangengroepen sturen Wiebes ultimatum

Het Groningse overlegorgaan de Maatschappelijke Stuurgroep (MSG) heeft een ultimatum gesteld aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. Voor 1 juli eist de groep, die bestaat uit onder meer de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad, van de minister “volstrekte duidelijkheid” over de uitgestelde versterking van Groningse huizen.

Dat schrijven de bewegingen in een brief die ze donderdag naar Wiebes is gestuurd. De huisversterkingen zijn de laatste maanden in Groningen opnieuw een verhit onderwerp van discussie. Zonder overleg met andere betrokken partijen, zoals provincie, gemeenten en bewonersgroepen, besloot Wiebes de versterkingsoperaties voorlopig stop te zetten. De minister wil laten onderzoeken of de kans op aardbevingen minder wordt door het terugschroeven van de gaswinning.

‘Vertrouwen geschaad’

Volgens de MSG is het vertrouwen in Wiebes door deze gang van zaken “ernstig geschaad”. De groep eist “een onverkorte uitvoering” van de versterking van ‘batch II’. Dat is een groep van rond de vijftienhonderd huizen van mensen die al gehoord hebben dat hun woning onveilig is, maar waarvan de versterking door Wiebes nu alsnog is uitgesteld.

Overlegorgaan MSG staat onder leiding van prominent VVD’er Jan Kamminga en bestaat verder uit de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Die functie werd tot woensdag vervuld door Hans Alders, maar hij stapte op uit onvrede over de omstreden uitgestelde versterkingen.

‘Alders ondermijnd’

In de brief neemt de MSG het op voor Alders. Volgens de groep heeft Wiebes “zeer bewust de positie van Hans Alders ondermijnd” en hem “als zijn slecht-nieuws brenger misbruikt”. Ook heeft de minister “de positie van de regio geminimaliseerd”, meent de MSG. Naast dat de groep voor 1 juli duidelijkheid wil over toekomstige versterkingen eist ze inspraak bij de keuze van een nieuwe NCG, als die er al komt.

In juni worden de uitslagen verwacht van de onderzoeken naar de beschadiging van huizen nu het de gaswinning wordt teruggedraaid.