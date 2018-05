‘Erik Staal wist van geheime betalingen’

Heeft Erik Staal, de oud-Vestia-bestuurder die bekend is van zijn pensioenuitkering van 3,5 miljoen euro en zijn villa op Bonaire, dan toch meineed gepleegd?

Eén ding is na vijf dagen in het Vestia-strafproces nog altijd vaag. Hoe kan het dat Staal níet heeft geweten dat zijn eigen woningcorporatie sinds 2004 al zaken met banken deed via een ‘geheime’ tussenpersoon? Dat die banken in totaal 20 miljoen euro aan commissie op derivaten (renteverzekeringen) betaalden aan Arjan G. van FIFA Finance, die vervolgens de helft daarvan – heimelijk – doorsluisde aan Vestia’s kasbeheerder Marcel de V.?

Staal hoeft er in de rechtbank geen antwoord op te geven, want hij is geen verdachte in de strafzaak. Onder ede heeft hij tijdens de parlementaire enquête over woningcorporaties wel verklaard dat hij de naam Arjan G. pas in 2012 voor het eerst hoorde van FIOD-rechercheurs. En de naam FIFA Finance? „Die zei mij ook absoluut niets”, zei Staal tijdens de enquête. Ook tegen justitie en Vestia heeft Staal dat steeds gezegd.

Maar het is niet waar, zei advocaat Jop Spijkerman van Marcel de V. donderdag. Bij Vestia wisten ze heus wel dat Marcel de G. met Arjan G. werkte, bepleitte hij. Het was op zich ook niet geheim; het strafdossier bevat „talloze” contracten en brieven van banken met verwijzingen naar een intermediair en commissie.

Staal tekende al die vierhonderd derivatencontracten zelf. Hij pochte ermee, want totdat Vestia bijna omviel door die derivaten betaalde de corporatie zo jaren een lage rente.

Lage rente

Deutsche Bank schreef Vestia in augustus 2008 bijvoorbeeld „fees have been paid”. In meerdere brieven stond dat details over afspraken met „introducing brokers” op verzoek beschikbaar waren. Citibank schreef in dertien brieven meer informatie over „any charges” voor „any third party” te kunnen geven. Société Générale vermeldde in een contract, dat Staal ook tekende, letterlijk de bedrijfsnaam en achternaam van Arjan G..

Een hoge bankier van BNP Paribas verklaarde in mei 2015 dat hij in 2009 een gesprek had met Staal over de „commissiebetalingen aan FIFA”. Staal was niet verbaasd en op de hoogte, zei de bankier. Staal zei dat FIFA Marcel de V. „had geholpen”.

Volgens Staal loog deze bankier en daarna is de man in december 2017 weer onder ede verhoord. Ook toen verklaarde de bankier van BNP Paribas: „We hebben met de heer Staal de specifieke kwestie besproken van het betalen van provisie aan tussenpersonen, o.a. aan FIFA Finance.”

Arjan G. was een „veel en vermoedelijk graag geziene gast” bij Vestia, zegt advocaat Spijkerman. „Hij hoefde zich niet eens meer te melden bij de receptie.” Spijkerman stelt: „Staal wist het aantoonbaar wel, maar kennelijk interesseerde het hem niet.” Ofwel: hij keek de andere kant uit.

Advocaat Kim van Hoogmoed van Staal wil geen commentaar geven.