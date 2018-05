Een milieuprimeur in ‘dieselland’ Duitsland

Het is een primeur in dieselland Duitsland, maar wel een nogal bescheiden, en volgens sommigen lachwekkende primeur. Hamburg is vanaf deze donderdag de eerste stad in Duitsland met een rijverbod voor dieselauto’s – althans: in twee straten, of meer precies: in twee stukken straat. De maatregel moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad.

In februari bepaalde de hoogste Duitse bestuursrechter dat steden rijverboden mogen instellen, als de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden duidelijk hoger is dan de Europese grenswaarden. In Hamburg geldt nu op 1,6 kilometer van de drukke Stresemannstraße alleen voor vrachtwagens een rijverbod. Op 580 meter van de Max-Brauer-Allee is het verbod ook voor personenauto’s van kracht. In beide straten worden zeer regelmatig veel te hoge concentraties stikstofoxiden gemeten.

Auto’s die voldoen aan de strengste norm voor uitlaatgassen (Euro-6) mogen er nog wel rijden. Net als bewoners en bedrijven in de straat, hun bezoek, taxi’s, bussen en vuilnisauto’s.

Spot en kritiek

Dat de getroffen voertuigen nu een andere, en in de meeste gevallen langere route moeten nemen, heeft geleid tot veel spot en kritiek. De maatregel zou vooral symboolpolitiek zijn. De milieuorganisatie BUND eist een dieselverbod voor de hele stad, „om de mensen, en niet alleen de meetstations te helpen”.

De boulevardkrant Bild schrijft honend dat in de haven van Hamburg, op 500 meter van de straten in kwestie, containerschepen liggen die per dag zoveel stikstofoxiden uitstoten „als 1,42 miljoen dieselpersonenauto’s”.

De Duitse regering zegt rijverboden zoveel mogelijk te willen voorkomen, onder meer door betere zuivering van de uitlaatgassen. In Duitsland rijden zo’n 15 miljoen dieselauto’s, waarvan ruim tweederde niet aan de norm Euro-6 voldoet.