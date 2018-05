Eén dode na neerstorten sportvliegtuig bij Breda

Voor de tweede keer in korte tijd is er een dode gevallen als gevolg van het neerstorten van een sportvliegtuig. Ditmaal gebeurde dat nabij vliegveld Breda International Airport. Vorige week kwamen twee mensen om het leven nadat een sportvliegtuig crashte in de buurt van Gouda.

Het toestel is na de crash in brand gevlogen, zo meldt de politie. Behalve de omgekomen piloot zou er niemand in het vliegtuig hebben gezeten. Het is nog niet bekend waardoor het toestel is neergestort, mogelijk speelde het slechte weer een rol.

De A58 richting Roosendaal is afgesloten zodat hulpdiensten de plek van het ongeluk gemakkelijk kunnen bereiken. Verkeer vanuit Breda wordt omgeleid vanaf knooppunt Princeville. Automobilisten wordt geadviseerd vanaf daar de A16 te gebruiken.