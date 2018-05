Dieselauto’s verboden vanaf 2030 in Brussel

Dieselauto’s zijn vanaf 2030 niet meer welkom in het gewest Brussel, waar negentien gemeentes onder vallen, inclusief Brussel-stad. De Brusselse regering heeft donderdag ingestemd met een dergelijk plan van de lokale minister van Leefmilieu Céline Fremault, schrijven Belgische media. Ook gaat de minister onderzoeken of op termijn benzinevoertuigen kunnen worden geweerd. “Andere Europese steden gaan in dezelfde richting”, zei Fremault donderdag.

In Parijs en Rome zijn al dieselbans aangekondigd vanaf 2024. De milieuorganisatie ClientEarth vindt de aankondiging daarom niet ver genoeg gaan. “Er is geen enkele reden waarom Brussel niet hetzelfde zou kunnen doen”, zei Ugo Taddei, advocaat bij ClientEarth, volgens De Standaard. “Als hoofdstad van Europa moet Brussel een voorbeeld stellen. Dit voorstel zal niets veranderen aan de slechte lucht die Brusselaars dagelijks inademen.”

Eerder werden al maatregelen genomen om de luchtvervuiling tegen te gaan in Brussel. Zo is per 1 januari een lage emissie-zone (LEZ) van kracht in het gewest, waarbinnen diesels met Euro I-norm (die uit 1992 stamt) of zonder Euronorm al niet meer welkom zijn. Ook worden specifieke maatregelen van kracht bij vervuilingspieken, zoals gratis openbaar vervoer en lagere snelheidslimieten.

De luchtkwaliteit in Brussel is zeer slecht. Dat bleek donderdag opnieuw toen de resultaten bekend werden van een onderzoek dat was uitgevoerd op initiatief van de Franstalige partij Ecolo en de Vlaamse partij Groen. Daarvoor werden afgelopen winter op 192 plekken in het gewest meetbuisjes opgehangen die de concentraties stikstofdioxide registreerden. Op 35 plekken (18 procent) overschreed die de Europese norm van 40 microgram per kubieke meter. De hoogste concentratie (66,7 microgram per kubieke meter) werd gevonden bij de uitgang van de Leopold II-tunnel in Ganshoren, naast een park.

De commissie Leefmilieu in de Brusselse regering noemde het onderzoek echter onbetrouwbaar en de initiatiefnemers “tovenaarsleerlingen”, volgens De Standaard. Momenteel zijn er negen officiële meetpunten in de stad, wat de groene partijen te weinig vinden. In het plan van Fremault staat ook dat er meer permanente meetpunten moeten komen.