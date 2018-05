Casa, kindje van Blokker, is nu hier

In het schap bij de Blokker in de binnenstad van Utrecht: een dienblad met watermeloenprint. In de naastgegelegen nieuwe Casa-winkel: kommetjes met watermeloenprint. Bij Blokker: een opblaas-eenhoorn. Bij Casa: een opblaas-papegaai. Bij Blokker: een eenvoudige plastic vliegenmepper. Bij Casa: een elektrische variant.

Niet alleen overlapt een deel van het assortiment, beide winkelketens hebben nog een belangrijke overeenkomst: ze zijn eigendom van de familie Blokker. Dat zijn Ab, die het winkel-imperium hielp uitbouwen, en Els, de weduwe van de in 2011 overleden voorman Jaap.

Tot 2014 maakte het Belgische Casa ook onderdeel uit van het grote winkel-imperium van de Blokkers. In dat jaar is Casa losgemaakt van moederbedrijf Blokker Holding. De reden: Ab Blokker, een van de familie-eigenaren, trok zich in 2014 terug uit het bestuur van Blokker Holding, maar wilde zich wél over Casa blijven ontfermen. Het gaat slecht met de winkelketens van de familie Blokker. Vorig jaar is besloten moederbedrijf Blokker Holding te ontmantelen en de ketens te koop te zetten. De familie wil alleen verder met Blokker en Casa.

Het van oorsprong Belgische Casa zat al met 500 winkels in acht Europese landen, maar nog niet in Nederland. Daar is nu verandering in gekomen. Het bedrijf heeft 110 winkels van Xenos – óók al eigendom van de Blokkers – overgenomen en zal die allemaal ombouwen tot Casa’s. Donderdag werd de eerste winkel gepresenteerd aan de pers, vrijdag gaat die open voor publiek. Binnen een jaar gaat de rest van de filialen open.

Ze mogen dan dezelfde eigenaar hebben, zegt Casa-directeur Giane van Landuyt, verder zijn de verschillen met Blokker groter dan de overeenkomsten. Ze glimlacht. Blokker is „een goede concullega”. Maar een echte concurrent? Casa verkoopt óók spullen voor in huis, maar wel andere spullen. De Belgische Van Landuyt legt het uit met een vergelijking tussen „winkelen” (gewoon boodschappen doen) en „shoppen” (voor je lol door een winkel struinen). Blokker is „functioneel”, verkoopt stofzuigers en staafmixers, Casa is er om te shoppen.

In plaats van Blokker-degelijkheid wil de Casa in Utrecht een „industrieel” gevoel oproepen, zo noemt Van Landuyt de stijl van de winkel tijdens haar openingswoordje. Op de vloer liggen grijze tegels, de spullen staan in hoge witte stellingkasten. De plafonds zijn expres niet helemaal afgewerkt.

Gewaagde stap

Het is een gewaagde stap, een winkelketen lanceren in Nederland. Afgelopen jaren gingen er verscheidene failliet, anderen hebben het moeilijk. Het moederbedrijf van Blokker, waar Casa los van staat, presenteerde eerder deze week een recordverlies van 344 miljoen euro.

En dan komt Casa ook nog eens met zoveel winkels in één keer. Na België is Nederland straks Casa’s grootste markt. Waarom niet rustig beginnen met een paar winkels? Giane van Landuyt bekijkt het zo: „Afwachten is dikwijls te laat komen.” De mogelijkheid om die 110 Xenos-winkels over te nemen kwam nu eenmaal voorbij, legt ze uit, en Nederland stond al langer op Casa’s wensenlijstje.

Van Landuyt, die Casa sinds 2016 leidt, gelooft bovendien dat de winkels zich genoeg onderscheiden om het te redden in Nederland. Ook Casa is afgelopen jaren in de problemen geraakt, maar Van Landuyt heeft vertrouwen in de nieuwe strategie. Casa is overgestapt naar een iets hoger segment – „We zijn geen concurrent van de Actions van deze wereld” – en is zich gaan richten op jongere klanten. Het publiek was, hoewel „loyaal”, ook „verouderd”.

Met een webwinkel was Casa rijkelijk laat: die kwam er pas vorig jaar. Thuisbezorging was niet mogelijk, klanten konden hun bestelde producten ophalen in de winkel. Van Landuyt haalt haar schouders op. „Daar kunnen we lang over treuren, maar het afgelopen jaar hebben we gelukkig een paar TGV’s tegelijk genomen.” Vanaf volgende week is thuisbezorging wel mogelijk, ook in Nederland.

Speciale liefde

Eén familielid heeft speciale liefde voor Casa: Ab Blokker. Terwijl zijn broer Jaap de leiding had in Nederland, runde Ab de winkels in België. Casa viel vanaf de overname in 1988 onder zijn verantwoordelijkheid. Met Blokker bemoeit Ab, 72 jaar oud, zich inmiddels weinig meer. Over Casa, dat losstaat van Blokker Holding, ontfermt hij zich nog altijd.

Ab Blokker is zelf niet bij de winkelpresentatie aanwezig. Hij vertoont zich nooit op gelegenheden met pers. Maar van Casa, zegt directeur Van Landuyt, is Ab een „groot supporter”. Ab zit niet in het bestuur – „meneer Blokker komt nooit op kantoor” – maar gaat wel graag met Casa mee op inkoopreizen. Decennialang deed Ab niets liever dan rondstruinen op een handelsbeurs in China, dat is niet veranderd. „Dat is zijn levenswerk. Je ziet hem daar twintig jaar verjongen.” Ook belt Van Landuyt geregeld met de eigenaar. Ab is „een klankbord”.

Dat de familie Blokker ook gelooft in een toekomst voor Casa in Nederland, blijkt wel uit de investering die ze doet. Van Landuyt wil geen getallen noemen, maar erkent dat 110 winkels ombouwen in zulke korte tijd een zeer kostbare operatie is. En dat terwijl Casa verlies lijdt. Financiële resultaten maakt het bedrijf niet bekend, maar Van Landuyt wil wel kwijt dat er al een paar jaar verlies wordt geleden.

Zenuwachtig lijkt ze daar niet van te worden. Dat is het voordeel van een familie-eigenaar, zegt Van Landuyt. „Niet de hete adem van de korte termijn in je nek.” Natuurlijk, de familie kijkt óók zakelijk, het houdt een keer op. Maar op winst rekent de familie niet voor 2020.