Radna Fabias schreef met Habitus het beste poëziedebuut van 2018

De dichtbundel Habitus van dichteres Radna Fabias is bekroond met de C. Buddingh’-prijs 2018, de jaarlijkse onderscheiding voor het beste poëziedebuut. Fabias (1983), die een van de vier genomineerden was, kreeg de prijs ter waarde van 1.200 euro donderdagavond tijdens het festival Poetry International in Rotterdam.

Habitus is een bundel met een sterke verhalende lijn, over een migrant die terugkeert naar haar geboortegrond, een Antilliaans ‘eiland’. Met originele eigen beelden, uit rauwe taalregisters, samengebracht in een meeslepend ritme, vult Fabias een klassiek migrantennarratief op eigenzinnige wijze in. Het lyrisch ik in de gedichten wordt geconfronteerd met een wereld waar zij niet meer bij hoort, terwijl ze ook in het witte Nederland niet door de sociale ballotage komt.

De Utrechtse Fabias, op Curaçao geboren, is de eerste zwarte dichter die de C. Buddingh’-prijs wint. Dit jaar is de debuutprijs voor de dertigste keer uitgereikt.

De jury, bestaande uit twee dichters en een criticus, prijst Fabias’ „rauwe uithaal” en „de donker-humoristische toon” in de bundel: „Deze poëzie is vlezig, goddelijk vunzig soms – en breekt de Hollandse dichtkunst weergaloos open, rekent af met het veilige vers.”

De bekroning van Habitus komt niet als een verrassing. Bij verschijning werd de bundel, een van de slechts 21 debuten die de jury dit jaar kon beoordelen, al lyrisch onthaald door de literaire kritiek.