Burgemeester: neergeschoten Syriër had vermoedelijk psychose

De 26-jarige Syriër die woensdag werd neergeschoten in een woning in Schiedam had vermoedelijk een psychose. Dat zegt burgemeester Cor Lamers (CDA) donderdagochtend tegenover Radio Rijnmond. Het zou “vrijwel zeker” zijn dat het iemand is met psychische problemen. Ook zijn er volgens de burgemeester geen aanwijzingen dat er sprake is van terroristische motieven.

De politie kreeg woensdagmiddag een melding dat de man met een bijl op een balkon stond en ‘Allahu akbar’ (God is groot) riep. Een onderhandelaar probeerde hem vanaf de straat tevergeefs te kalmeren, waarna een arrestatieteam het pand binnenging om hem op te pakken. De man viel het team vervolgens aan met messen en werd neergeschoten. Een hond die werd ingezet bij de actie, raakte zwaargewond en overleed later.

‘Enigszins bekend bij autoriteiten’

Volgens burgemeester Lamers was de man “enigszins bekend bij hulpinstanties”. Tegelijkertijd was het “niet iemand die heel veel aandacht kreeg omdat het een groot probleemgeval zou zijn. Integendeel zelfs”. Autoriteiten en familie hebben de escalatie daarom niet zien aankomen, concludeert de burgemeester.

De Syriër is geopereerd en zal zodra hij hersteld is in hechtenis worden genomen. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat zal duren. De verdachte woont sinds 2017 bij zijn vader in Schiedam.