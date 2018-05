Een zonnig weekend in Philadelphia, 1963. Op een bankje in een park lees ik, terugdenkend, Bellow of Updike of de gedichten van Eliot.

Met een man die naast mij komt zitten, een aantal jaar ouder maar jong genoeg, praat ik een poosje over moderne Amerikaanse literatuur. Ooit iets gelezen van …? Sorry, nooit van gehoord.

We wandelen naar een boekwinkel. Daar laat hij een boek inpakken, overhandigt het met een buiging, en voor ik ook maar kan bedanken, is hij weg.

Dat boek was Letting Go van Philip Roth en dat was het begin van mijn levenslange liefdesrelatie met zijn boeken.

Maar het heeft tientallen jaren geduurd voor ik me realiseerde dat ik dat boek van de schrijver zelf had gekregen.

