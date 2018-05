Bertens door naar derde ronde Roland Garros

Kiki Bertens is door naar de derde ronde van het graveltoernooi Roland Garros. Donderdag maakte ze indruk door in minder dan vijf kwartier Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland te verslaan met 6-4 6-2.

“Ik was in het begin nog wel een beetje zenuwachtig”, zei Bertens, de halvefinaliste van 2016, achteraf tegen Eurosport. “Vooral dankzij mijn service kon ik overeind blijven. Ik voel me lekker hier op het gravel. Met het vertrouwen zit het wel goed.”

In de derde rond speelt Bertens tegen de Duitse Angelique Kerber, die als twaalfde is geplaatst. Bertens is als achttiende geplaatst voor het toernooi. Kerber schakelde in de tweede ronde de Roemeense Ana Bogdan uit met 6-2 6-3.

Bertens heeft in Parijs nog geen set verloren. In de eerste ronde werd het 6-2 6-1 tegen Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland. Ook in het dubbelspel behaalde ze met haar Zweedse teamgenoot Johanna Larsson zonder setverlies de tweede ronde.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp werd dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld, en Arantxa Rus al zondag. Robin Haase moest ook zondag in de eerste ronde het enkeltoernooi verlaten. Met Matwé Middelkoop ging hij wel door naar de tweede ronde in het dubbelspel.