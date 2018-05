Babtsjenko gebruikte varkensbloed om zijn dood in scène te zetten

De Russische journalist Arkady Babtsjenko gebruikte varkensbloed en huurde een visagist in om zijn eigen dood in scène te zetten. Nadat hij met een ambulance naar het mortuarium was gebracht, kleedde hij zich om en keek hij naar het nieuws. Dat vertelde Babtsjenko donderdag tijdens een persconferentie, meldt Reuters.

De Oekraïense geheime dienst benaderde hem een maand geleden met het voorstel zijn dood in scène te zetten. De dienst wilde zo een huurmoordenaar in de val lokken. Babtsjenko zei vrijwillig te hebben ingestemd met het plan, hoewel hij in eerste instantie twijfels had over de ernst van de dreigingen. Hij wilde vooral zijn gezin beschermen en in leven blijven, benadrukte hij.

Vorig jaar werd hij voor het eerst op de hoogte gebracht van mogelijke doodbedreigingen door zijn bronnen. Bijna niemand was op de hoogte van het plan, zei hij. Ook zei hij geen bewijs te hebben dat het plan een provocatie was van de geheime dienst. Op dit moment zit hij ondergedoken.

Babtsjenko ontvluchtte in 2017 Rusland. Volgens de geheime dienst liep hij gevaar omdat er een grootschalige operatie was opgetuigd om Russische politieke vluchtelingen uit te schakelen. Rusland zou een huurmoordenaar 40.000 dollar hebben gegeven om Babtsjenko te vermoorden. De huurmoordenaar is opgepakt.