313 kinderen op 34 Vaamse scholen besmet met salmonella

Het aantal leerlingen van Vlaamse scholen dat besmet is geraakt met salmonella is opgelopen naar 313. Zij zitten op 34 verschillende kleuter- en basisscholen in West- en Oost-Vlaanderen, meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in een persbericht. Maandag was nog sprake van 129 besmettingen op 26 scholen.

De bron van de besmetting lijkt van een grote cateraar te komen die 120 scholen van maaltijden voorziet, maar dat is nog niet met zekerheid vastgesteld. Vorige week donderdag werd de cateraar uit Harelbeke, vlak bij Kortrijk, al uit voorzorg gesloten toen de eerste kinderen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht.

Uitbraak lijkt onder controle

In totaal is van 453 kinderen op 44 scholen bekend dat ze ziek zijn geworden. Van 140 leerlingen is alleen nog niet met zekerheid vastgesteld of ze besmet zijn met de salmonella-bacterie.

Kinderen die besmet raken krijgen maag- en darmklachten, met diarree, braken en koorts als gevolg. In ernstige gevallen leidt een besmetting tot uitdroging of bloedvergiftiging.

Voedsel niet de bron

Inmiddels lijken er nog maar weinig nieuwe ziektemeldingen bij te komen, het agentschap noemt dat “geruststellend”: “De uitbraak lijkt onder controle te zijn.”

Woordvoerder van het agentschap Joris Moonens zegt dat de ziektemeldingen die nu nog binnenkomen meestal niet om nieuwe zieken gaat, maar om kinderen die vorige week ziek zijn geworden. “Sinds maandag zijn er duidelijk minder opnames.”

Het onderzoek naar de bron van de besmetting loopt nog. Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is op basis van de momenteel beschikbare resultaten het voedsel niet de verantwoordelijke voor de salmonellabesmetting. Het personeel en de productielijn van de cateraar worden nog onderzocht.