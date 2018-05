Ziekenhuispatiënten Ede mogelijk besmet door chirurg

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede roept woensdag na overleg met de GGD 55 patiënten op zich te laten testen op hepatitis B. Mogelijk heeft een chirurg van het ziekenhuis hen besmet met de ziekte, zo meldt het ziekenhuis op haar website. De specialist was besmet met het virus, maar werd daarop niet voldoende gecontroleerd.

Het ziekenhuis zegt dat de kans dat de chirurg de infectie, die een leverontsteking kan veroorzaken, heeft overgedragen “heel erg klein” is. Besmetting in een ziekenhuis vindt plaats via bloedcontact. Het risico zit volgens het ziekenhuis in het feit dat de handen of vingertoppen van een arts tijdens operaties niet altijd zichtbaar zijn, en eventuele kleine gaatjes in de handschoenen al voor bloedcontact kunnen zorgen.

Daarom roept het ziekenhuis de ruim vijftig patiënten die geopereerd werden door de chirurg, op om zich te testen. Ook onderzoekt de instelling hoe de fout heeft kunnen ontstaan. Daarop volgt voor de arts mogelijk een formele waarschuwing. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is tevens ingelicht.

Driemaandelijkse bloedtest

Medewerkers van ziekenhuizen die lichamelijk contact hebben met patiënten, worden in principe ingeënt tegen hepatitis B. In het geval van de specialist bleek dat de inentingen geen effect hadden. Daarom had de arts met een driemaandelijkse bloedtest gecontroleerd moeten worden op een mogelijke infectie, maar in een periode van ongeveer vijf jaar is dat niet regelmatig genoeg gebeurd. De arts meldde dit zelf niet en ook het ziekenhuis liet streng toezicht hierop na.

Bij een recente bloedtest bleek dat de orthopedisch chirurg toch een hepatitis B-infectie had gehad. Ook bij een andere medewerker van het operatiecomplex bleek de inenting niet aan te slaan. Deze persoon werd niet ziek.

Geen meldingen

Hepatitis B is een besmettelijk virus dat voor een leverontsteking kan zorgen. De infectie kan zich manifesteren als griepachtige verschijnselen, maar kan ook omslaan naar een chronische infectie. Bij het ziekenhuis hebben zich geen patiënten met klachten gemeld. Ook de GGD in de regio heeft niet meer klachten binnengekregen die mogelijk duiden op (milde) hepatitis.