Witwassers van bitcoins veroordeeld, straffen tot zes jaar cel

Vier mannen die samenwerkten bij het witwassen van bitcoins zijn woensdag veroordeeld tot celstraffen en boetes. De hoofdverdachte moet voor zes jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank van Dordrecht bepaald, schrijft persbureau ANP.

De witwaspraktijken werden volgens het Openbaar Ministerie opgezet door Youssef A. Hij verdiende veel geld in de drugshandel, dat hij vervolgens investeerde in bitcoins. Zijn virtuele geld verkocht hij tegen een lagere prijs en voor contanten door. De kopers, vrienden en familie van A., verkochten op hun beurt de bitcoins opnieuw door. Zij vroegen wel de reguliere prijs en streken zo het verschil op.

Criminelen zien kansen met de bitcoin: onwennige beleggers die meegaan met de hype rond de cryptomunt, kunnen gemakkelijk worden opgelicht. Zo doen oplichters dat.

81.000 euro illegale inkomsten

De rechtbank heeft ook de handlangers van A. veroordeeld, die de bitcoins doorverkochten. Een belangrijke verdachte is zijn broer Farid, die een gevangenisstraf van 24 maanden moeten uitzitten. Hij moet ook 81.000 euro aan illegale inkomsten terugbetalen. Martijn W. kreeg 18 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Ook Gediminas D. is veroordeeld voor witwassen, maar hoeft vanwege zijn voorarrest niet terug de cel in.

De zaak die woensdag in de rechtbank diende, kwam aan het rollen doordat Youssef A. in 2015 mishandeld werd door een van zijn eigen handlangers uit Rotterdam. Audrius G. werd toen veroordeeld voor mishandeling, drugshandel en witwassen. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf met één jaar voorwaardelijk.

In april veroordeelde de rechtbank drie handelaren en hun klanten voor het witwassen van bitcoins. De hoofdverdachten, de valutahandelaren, kregen tot drie jaar cel. In die zaak ging het over bedragen tot 10 miljoen euro.