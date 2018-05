Veel meer betalingen iDeal dankzij Tikkie

Het aantal betalingen via iDeal is het afgelopen jaar met 33,8 procent gestegen tot 378 miljoen. Betalingsverwerker Currence, de eigenaar van iDeal, meldt woensdag in zijn jaarverslag dat de groei met name komt doordat het aantal betaalverzoeken van consumenten onderling sterk toeneemt dankzij diensten als Tikkie.

Met de app Tikkie kunnen onderling betaalverzoeken worden gedaan met behulp van een smartphone. De dienst werd in 2016 opgezet als initiatief van ABN Amro, maar werkt nu ook voor andere banken. De stijging is ook deels te verklaren doordat iDeal in steeds meer buitenlandse webshops wordt geaccepteerd: bij inmiddels ruim zevenduizend online winkels in zestig landen kun je met de dienst betalen.

Ook is Currence eigenaar van de dienst iDIN, waarmee klanten online kunnen inloggen bij financiële instellingen en webwinkels. Deze nieuwe dienst is inmiddels een miljoen keer gebruikt.