De nieuwe wasmachine wordt gebracht. Mijn vrouw en ik (beiden 71 jaar) informeren bij de monteur naar de levensduur van het nieuwe apparaat. Deze kijkt ons keurend aan en zegt: „Ongeveer vijftien jaar, dat haalt u wel.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl