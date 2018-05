Supermarkt Lidl stopt met de verkoop van sigaretten

Supermarktketen Lidl stopt in Nederland als eerste supermarkt met de verkoop van sigaretten. In 2022 moet al het rookwaar uit de schappen zijn verdwenen. Dat laat het bedrijf woensdag weten.

De supermarkt had al maatregelen genomen om de verkoop te ontmoedigen. Zo heeft de winkelketen in 2017 alle sigaretten uit het zicht geplaatst. De laatste jaren werden er steeds minder sigaretten verkocht en hierdoor is de verkoop niet meer rendabel. De supermarktketen spreekt in een persbericht van “een logische stap”.

“De trend in Nederland gaat duidelijk richting rookvrij. Dat merken wij ook aan de kassa. Deze ontwikkeling willen wij niet tegengaan.”

Kruidvat en Trekpleister

Lidl heeft in Nederland meer dan vierhonderd winkels. Drogisterijen Kruidvat en Trekpleisten maakten in januari al bekend eind 2019 te stoppen met de verkoop van sigaretten. De drogisterijen vallen onder het concern A.S. Watson.

Een woordvoerder van het bedrijf zei tegen NRC:

“Kruidvat en Trekpleister richten zich al een aantal jaar steeds meer op gezondheid. De sigaretten passen niet in die ontwikkeling.”

Supermarkten mogen vanaf 2020 rookwaar niet langer in het zicht van klanten bewaren. In 2022 geldt dat ook voor andere winkels zoals tankstations.