Samsung hoeft smartphones na twee jaar niet te updaten

Samsung hoeft zijn smartphones niet langer dan twee jaar van updates te voorzien. De rechtbank Den Haag wees woensdag opnieuw de eis van de Consumentenbond af, die vindt dat Samsung te weinig doet om zijn toestellen veilig te houden. Ook in de bodemprocedure stelt de rechter de Consumentenbond in het ongelijk. Het is niet bewezen dat toestellen onveilig zijn.

Het besturingssysteem Android wordt regelmatig door ontwikkelaar Google geüpdatet, maar niet alle telefoonfabrikanten voeren die wijzigingen door. Daardoor sluipen er kwetsbaarheden in oudere toestellen en worden bekende fouten niet hersteld.

Het updaten van het besturingssysteem is bewerkelijk omdat de telefoonfabrikant ook vaak de eigen ‘schil’ om de software moet aanpassen. Daarnaast gebruiken elektronicafabrikanten een nieuw besturingssysteem graag als een lokkertje voor nieuwe toestellen.

Upgradebeleid

Samsung heeft het grootste marktaandeel in smartphones in Nederland. Naar aanleiding van de discussie met de Consumentenbond is het bedrijf al duidelijker geworden in het upgradebeleid: toestellen worden tot twee jaar na de introductiedatum voorzien van nieuwe software. Maar omdat telefoons langer in de winkel liggen – tot twee jaar – loop je als gebruiker de kans dat je een toestel koopt dat geen upgrade meer krijgt. De Consumentenbond eiste vier jaar ondersteuning - te vergelijken met Apple, dat iPhones tot 5 jaar ondersteunt met nieuwe software.

Samsung zegt dat het „in de praktijk” wel meevalt, omdat veel toestellen wel iets langer ondersteund worden. Het bedrijf heeft na de herhaalde klachten van de Consumentenbond de informatie op de website verbeterd, constateert de rechter. Veiligheidsupdates worden maandelijks verstrekt aan de duurder S-modellen en de Note-serie, de overige telefoons krijgen één maal per kwartaal een veiligheidsupdate.

Google beloofde eerder deze maand dat Android vanaf de volgende versie 'Android P’ makkelijker door fabrikanten geüpgraded kan worden. Volgens een Samsung-woordvoerder is het nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden.