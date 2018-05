‘Russische minister Lavrov donderdag naar Noord-Korea’

Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, reist donderdag naar Noord-Korea. De minister is uitgenodigd door een Noord-Koreaanse topdiplomaat en zal in het land de “situatie op het Koreaanse schiereiland bespreken”, meldt CNN.

Lavrov maakte zijn reis dinsdag bekend na een ontmoeting in Moskou met de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse zaken Ri Yong-ho. Lavrov zei na de ontmoeting dat hij verder wil bouwen aan een “vriendschappelijke band” met Pyongyang.

“In oktober kunnen we vieren dat onze landen al zeventig jaar diplomatieke banden onderhouden. Er is een goede politieke dialoog ontstaan en we hebben regelmatig contact.”

Rusland wil de betrekkingen met Kim Jong-un aanhalen. Lees daar meer over: Poetins innige band met Kim.

Belangrijke handelspartner

Met de gesprekken hoopt Rusland ook een rol in de discussie over de toekomst van Noord-Korea te krijgen. De veelbesproken ontmoeting tussen president Trump en Kim Jong-un zal, als deze doorgaat, op 12 juni plaatsvinden. Bij deze top staat de toekomst van Noord-Korea’s nucleaire wapenprogramma op de agenda.

Eerder deze maand kondigde de Russische regering aan dat Lavrov naar Noord-Korea zou reizen om “het diplomatieke contact tussen Noord-Korea en de rest van de wereld te normaliseren”. Tot nu toe was nog niet duidelijk wanneer de minister naar het Koreaanse schiereiland zou vertrekken.

Rusland en Noord-Korea zijn verbonden sinds de oprichting van Noord-Korea na de Tweede Wereldoorlog, toen het onder het bewind van de toenmalige Sovjet-Unie kwam te staan. Kim Jong-il, de vader van de huidige leider Kim Jong-un, reisde meerdere keren af naar Rusland en ook president Poetin bezocht Noord-Korea eenmaal, vlak na zijn aantreden in 2000. Tegenwoordig is Rusland de één-na-belangrijkste handelspartner van het land.

Terwijl Lavrov zijn reis naar het Koreaanse schiereiland voorbereidt, is de Noord-Koreaanse topambtenaar Kim Yong-chol onderweg naar de Verenigde Staten. In New York zal hij in gesprek gaan met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Het onderwerp is vermoedelijk de topontmoeting tussen Trump en Kim.