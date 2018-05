Moord op Russische journalist Babtsjenko in scène gezet

De bekende Russische journalist Arkady Babtsjenko, over wie dinsdag werd gemeld dat hij was doodgeschoten in Kiev, blijkt toch niet te zijn vermoord. Hij verscheen woensdag op een persconferentie in zijn woonplaats Kiev om te vertellen dat de Oekraïense geheime dienst zijn dood in scène heeft gezet. De dienst deed dat om een huurmoordenaar in de val te lokken.

De 41-jarige journalist die in 2017 zijn vaderland ontvluchtte, bedankte zijn beschermers en verontschuldigde zich dat deze actie nodig was. In Rusland, Oekraïne en in vele andere delen van de wereld werd dinsdag verslagen gereageerd op zijn overlijden.

‘Russische poging om Babtsjenko te vermoorden’

De Oekraïense politie verklaarde dinsdag dat Babtsjenko bij zijn woning in zijn rug was geschoten en in een plas bloed werd gevonden door zijn vrouw. Hij zou overleden zijn op weg naar het ziekenhuis. In tranen vertelde Babtsjenko tijdens de persconferentie dat dit verhaal naar buiten moest worden gebracht.

“Het spijt mij enorm, maar er was geen andere manier om dit te doen. Ik wil vooral mijn excuses aanbieden aan mijn vrouw voor de hel die zij heeft doorstaan”.

De Oekraïense geheime dienst SBU ontving informatie over een moordcomplot tegen de journalist, een bekende criticus van het Kremlin. Het hoofd van de SBU liet tijdens de persconferentie weten dat zij een Oekraïens burger hebben geïdentificeerd die 40.000 dollar had ontvangen van de Russische geheime dienst om Babtsjenko te vermoorden.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie verheugd te zijn dat Babtsjenko in leven is, maar voegt eraan toe dat Oekraïne dit verhaal gebruikt voor propagandadoeleinden.