Politie schiet man neer na dreiging met bijl

De politie Rotterdam heeft woensdag een man neergeschoten die in het noorden van Schiedam met een bijl dreigde. Daarop ontstond een vechtpartij met een arrestatieteam waarbij de verdachte een politiehond zwaar mishandelde. Behalve de man vielen er geen gewonden.

De man was al in beeld bij de politie, zo meldt MediaTV. De politie kan dit woensdag niet bevestigen. Ook over het motief heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Dit wordt momenteel nog onderzocht, waarbij terreur niet wordt uitgesloten.

Vechtpartij

De man zou op een balkon hebben gestaan met het wapen en ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen. Dit meldt de politie op basis van getuigenverklaringen die nog worden onderzocht. Daarop probeerden onderhandelaars van de politie vanaf de straat om hem te kalmeren. Toen dit niet lukte, besloot een arrestatieteam het pand binnen te gaan. Daarop viel de man enkele agenten aan waarop een vechtpartij ontstond.

Tevens werden een taser en politiehond ingezet. Het dier raakte ernstig gewond. Over de mentale en fysieke toestand van de verdachte is nog weinig bekend.