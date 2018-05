De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Groningen een 46-jarige man neergeschoten. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie via Twitter weten.

Het incident speelde zich af rond 01.00 uur in de Helsinkistraat in Groningen. De man had een steekwapen bij zich en “was niet benaderbaar”, aldus de politie. Nadat hij niet reageerde op een waarschuwingsschot, heeft de politie hem in zijn been geschoten. De politie doet verder onderzoek.