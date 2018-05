Pijnlijke conclusies over diversiteit

Goedemorgen! In de droge zinnen van de WRR staan scherpe conclusies over de migrantenstroom. Stef Blok probeert MH17 op de drukke internationale agenda te houden. En men is nog steeds niet uitgepraat over de vlag.

GEMENGD: Het zijn pijnlijke conclusies voor diversiteitsdenkers. In gemengde buurten met verschillende afkomsten - arm of rijk - voelen mensen zich vaker onveilig, is er weinig sociale samenhang en meer criminaliteit. Dat schrijft de WRR aan het kabinet. Het wees ook op de diversiteit van de migrantenstroom: vorig jaar waren er migranten uit 223 landen. “Alles bij elkaar niet echt het beeld van een land dat zich verschanst achter hoge muren”, schrijft columnist Paul Scheffer.

INTERNATIONALE DRUK: Na zijn Europese collega’s op maandag probeerde minister Stef Blok gisteravond ook bij de Veiligheidsraad zoveel mogelijk steun te krijgen voor zijn MH17-missie. Rusland moet eens, zei Blok, ophouden met het mistige gedrag en het “licht laten schijnen op de waarheid”. Rusland heeft natuurlijk een veto in de Veiligheidsraad, Blok gebruikt het grote podium om de druk op te voeren.

DE MOS: Het is geen enkele PVV’er gelukt om zich in een coalitie te nestelen, maar wel een oud-PVV’er. Richard de Mos wordt in Den Haag locoburgemeester. Zijn partij van acht zetels is in zee gegaan met de VVD, D66 en GroenLinks, die wel wat huiverig waren. Zo zou er weinig financiële dekking zijn voor de plannen van De Mos. Voelt De Mos nog wat liefde voor zijn oude PVV? “Iedereen heeft exen waar hij liever niet meer aan denkt”.

AFGEDWAALD: Het is hommeles in D66. De geplaagde regeringspartij zou zijn afgedwaald van z’n originele ideaal: democratische vernieuwing. Zestig leden schrijven dat in een opiniestuk in de Volkskrant, onder wie oud-Kamerlid Boris van der Ham. Ze zijn niet blij met hoe Kajsa Ollongren zich haastte om van het referendum af te komen. Het georganiseerde verzet komt zelfs met een eigen referendum-plan: naast ‘voor’ en ‘tegen’ moeten kiezers zelf met een alternatief kunnen komen. D66-Kamerlid Rob Jetten wees erop dat het einde van het raadgevend referendum “nou eenmaal in het regeerakkoord” aangekondigd is.

UIT DE HEUP: Er speelt nóg een pijnlijk dossier voor Ollongren op: Jo Palmen wordt opnieuw wethouder in Brussum. Ollongren riep de omstreden Palmen in het najaar op om te vertrekken. Hij zou niet integer zijn. Palmen bleef waar hij was en werd in een tweede integriteitsonderzoek grotendeels vrijgepleit, waarna Ollongren de kritiek kreeg dat ze wel “erg vlug uit de heup heeft geschoten”. Ze kan de benoeming van Palmen vernietigen wanneer ‘in strijd met het recht of algemeen belang’ wordt gehandeld, maar dat is inmiddels een hele ongemakkelijke optie voor haar.

RECHTSSTAAT: De Raad van State beslist vandaag of imam Fawaz Jneid terecht een gebiedsverbod kreeg. De imam mag niet meer in de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag komen omdat er veel voor radicalisering kwetsbare jongeren wonen. Ondanks dat de Kamer zich flink roerde, mocht Jneid Aboutaleb juridisch gezien onder meer een afvallige noemen. Zo liet minister Ferdinand Grapperhaus na ongemakkelijk gehannes op het dossier weten. De opmerkingen riepen niet direct op tot geweld.

VLAG: Ja, er wordt nog steeds over de vlag gepraat. Sinds november staat de driekleur in de Tweede Kamer na een SGP/ PVV-motie waar alleen de Partij voor de Dieren tegen durfde te stemmen. Wapperen deed het niet zonder “iets met een föhn” - zo observeerde voorzitter Kadija Arib - maar buiten dat was zelden een motie zo snel uitgevoerd. Toch was er kritiek: de vlag was te klein. Nu staat er een meter hoger exemplaar die je, vanwege het prijskaartje van 12.000 euro, in theorie zou kunnen inruilen voor een kleine auto. Ook over dit grotere symbool van nationale trots - of doorgeschoten identiteitspolitiek - is weer gedoe ontstaan. Vóór de motie stond de afwezigheid van een vlag niet bekend als groot maatschappelijk probleem, maar nu is deze nieuwe vlag volgens kunstcommissielid Fleur Agema (PVV) ook al te klein.



WAT WIJ VOLGEN: Vandaag debatteert de de Tweede Kamer over moskeefinanciering vanuit “onvrije landen”. NRC en Nieuwsuur onthulden dat geheime lijsten met moskeeën die geld kregen uit Saoedi-Arabië en Koeweit laat en onvolledig met de Kamer en gemeenten waren gedeeld. Eén partij is oorverdovend stil in de discussie rond moskeefinanciering: de PvdA. Bert Koenders en Lodewijk Asscher hadden als minister niet gedaan wat ze hadden beloofd: transparantie naar de Kamer en gemeenten. Asscher wil geen vragen van NRC beantwoorden over hoe dat destijds is gelopen.

“Wij hebben eigenlijk een soort reset. We drukken op de knop en we gaan het anders doen”

De nieuwe 50Plus-voorzitter Geert Dales belooft beterschap bij Pauw namens de door ruzie geplaagde partij.