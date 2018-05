Ophef in de VS: videogame verwijderd waarin speler als school shooter doodt

Gameplatform Steam heeft een videogame verwijderd waarin de speler als een school shooter jongeren en politiemensen kan vermoorden. Het computerspel was nog niet te downloaden.

Maar alleen al de aankondiging van de game ‘Active Shooter’ leidde in de Verenigde Staten tot grote opschudding. Ouders van slachtoffers van recente grote schietpartijen op scholen reageerden met afschuw.

Fred Guttenberg, wiens 14-jarige dochter Jaime tot de 17 slachtoffers van de schietpartij in februari dit jaar op de school in Parkland, Florida behoorde, schreef op Twitter: „Ik heb veel verschrikkelijke dingen gezien en gehoord in de afgelopen maanden, sinds mijn dochter slachtoffer werd van een school shooting en nu dood is – in het echt. Deze game is een van de ergste dingen.”

Bill Nelson, senator voor de zuidelijke staat Florida, noemde de simulatie in een reactie „onvergeeflijk”. Een onlinepetitie om het spel van het platform te halen was woensdag meer dan 180.000 keer getekend.

De game lijkt ontwikkeld door iemand die zich ‘Arthur Belkin’ noemt, en wiens games op Steam werden aangeboden als afkomstig van Revived Games en Acid Publishing Group. Volgens softwarebedrijf Valve, eigenaar van Steam, verschuilt zich achter die namen een trol genaamd Ata Berdiyev, die eerder van Steam verwijderd was omdat hij materiaal van anderen gebruikte.

Tegenover de Britse BBC ontkende Belkin via e-mail dat Berdiyev „mijn goede vriend”, de maker was.

De maker plaatste eerder een verklaring op het discussieforum van Steam waarin hij zei dat het spel „geen enkele soort geweld” of „soort van massa-schietpartij” verheerlijkt.

Volgens hem zijn andere videogames die het perspectief van massamoordenaar gebruiken erger. Toch schreef hij te overwegen de rol van schutter uit het spel te schrappen.