OM eist tot bijna vijf jaar cel tegen verdachten Vestia-proces

Justitie heeft in het Vestia-strafproces vier jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen oud-kasbeheerder Marcel de V. van de woningcorporatie. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vier jaar en negen maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen tussenpersoon Arjan G. van FIFA Finance.

Volgens justitie is er „wettig en overtuigend” bewijs dat Marcel de V. en Arjan G. zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping. Als tussenpersoon verdiende Arjan G. in enkele jaren tot 2010 in totaal 20 miljoen euro aan commissie op derivatencontracten. Hij gaf daarvan heimelijk de helft aan Marcel de V., die zijn relatie met Arjan G. en FIFA Finance en de doorbetalingen verzweeg voor Vestia.

Wegens witwassen eiste het OM verder tegen Ad G., de 73-jarige vader van Arjan G. een onvoorwaardelijke celstraf van 7,5 maanden. De eis tegen Pascal van W., de ex-vrouw van Arjan G., is 5 maanden onvoorwaardelijk. Ad G. en Pascal van W. konden weten dat het ging om crimineel geld, zegt justitie.

Miljardenspeculatie

Kasbeheerder Marcel de V. van Vestia speculeerde op grote schaal en sloot in totaal voor 23 miljard euro aan derivaten (renteverzekeringen) af. Toen de rente in 2011 scherp daalde, eisten banken honderden miljoenen euro’s aan onderpand op en ging Vestia bijna failliet. Vestia kocht de derivaten later bij banken af voor 2 miljard euro, waar andere corporaties 675 miljoen euro aan moesten bijdragen.

Arjan G. heeft zich begin 2012 zelf aangegeven en over Vestia bekend; het OM wil hem daarom een half jaar strafkorting verlenen. Maar justitie rekent het Arjan G. aan dat hij verzweeg dat hij ook steekpenningen zou hebben gegeven aan oud-Fortis-bankier Jako G. en financieel adviseur Jan-Hein G. van corporaties Portaal en De Woonplaats. Ook vindt het OM het kwalijk dat Arjan G. heeft geprobeerd zijn vermogen te stellen voordat hij zich aangaf.

Media-aandacht

De vele media-aandacht voor de omvangrijke Vestia-affaire was volgens justitie proportioneel en geen reden voor strafvermindering. Arjan G. heeft daarbij zélf de publiciteit in De Telegraaf gezocht en samen met een Volkskrant-journalist een boek geschreven. Wel heeft justitie rekening gehouden met de lange duur tot het strafproces: zes jaar. Dit heeft mede te maken met de verhoren van buitenlandse bankiers en de rechtshulpverzoeken daartoe, legde officier van justitie Martine Dontje uit. Naar eigen zeggen is de strafeis met 20 procent gekort.

Volgens Dontje hadden Arjan G. en Marcel de V. een „lucratieve samenwerking”, waarbij het niet uitmaakt wie omkocht en wie zich liet omkopen. „Waarom geef je zomaar een deel van je verdiensten weg?”, vroeg officier Dontje. „Deze zaak gaat niet over het nut en noodzaak van derivaten in de sociale huisvesting. Deze zaak gaat in essentie simpelweg om corruptie.”

Als Vestia had geweten van steekpenningen, was Marcel de V. direct ontslagen, is eerder verklaard. Omdat de derivatencontracten dan niet gesloten waren, is Vestia opgelicht, redeneert justitie. Het OM stelt dat Marcel de V. zich bemoeide met de commissies, en dat zijn persoonlijk belang een sturende rol bij de derivaten had. Vestia’s beleid was ook om zonder tussenpersonen te werken, want ze hadden Marcel de V. al.

Witwassen

Marcel de V. is volgens het OM ook schuldig aan witwassen, omdat hij bijna 7,5 miljoen euro van de ruim 10 miljoen aan steekpenningen heeft uitgegeven. Het geld ging onder meer naar een hypotheek en de verbouwing van zijn woonboerderij met rieten dak in Hazerswoude-Dorp. Hij legde een dure wijncollectie aan en gaf in totaal bijna 2,4 ton uit aan geluidsapparatuur en kleding.

Ook Arjan G. is volgens justitie schuldig aan witwassen: voordat hij zichzelf aangaf in 2012, stalde hij 3 miljoen euro in Zwitserland op rekeningen van hemzelf en van zijn vrouw Pascal van W. – nu zijn ex. Ook heeft hij 3,4 miljoen euro aan dividend aan zichzelf uitgekeerd, en met 1,3 miljoen euro daarvan de hypotheek op hun villa in Blaricum afgelost. De villa werd daarna op haar naam gezet.

Het OM acht Arjan G. ook schuldig aan belastingfraude en het vervalsen van facturen. Dat laatste leken volgens het OM betalingen voor werkzaamheden maar het was eigenlijk smeergeld.

Dat hij zichzelf begin 2012 heeft aangegeven en omkoping heeft bekend, maakt hem nog geen ‘inkeerder’ die in aanmerking komt voor strafvermindering, meent justitie. Arjan G.zweeg bij de eerste verhoren over zijn verkeerde aangiften, en toen hij zich aangaf bekende hij alleen zijn misstappen bij Vestia.

Reacties van verdachten

Arjan G. heeft omkoping bekend en spijt betuigd, maar ontkent schuld aan oplichting en witwassen. Marcel de V. ontkent schuld aan alle verdenkingen en zegt dat hij altijd in het belang van Vestia handelde. Ad G. heeft in de rechtbank verklaard dat hij als bezorgde vader alleen zijn zoon in nood wilde helpen. Pascal van W. stelt dat Arjan G. alle bankzaken regelde en dat zij geheel op hem vertrouwde.

De strafzaak rond Vestia gaat deze en volgende week verder met pleidooien van de verdachten.