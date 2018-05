Krijgt Macedonië dan nu eindelijk een nieuwe naam?

Er lijkt eindelijk een nieuwe officiële naam te zijn gevonden voor Macedonië, dat internationaal altijd wordt aangeduid met de tongbreker ‘Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië’. De kwestie veroorzaakt al jaren grote diplomatieke spanningen met buurland Griekenland.

Maandag maakte de Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias bekend dat hij met zijn Macedonische collega de vereiste „documenten” heeft opgesteld en dat nu de premiers van beide landen de zaak moeten beklinken. De Macedonische premier Zoran Zaev meldde woensdag dat op vrijdag „een belangrijk gesprek” met zijn Griekse tegenhanger Alexis Tsipras zal plaatsvinden. Indien er een akkoord komt, zo meldde Zaev, zal in het najaar een referendum worden gehouden over een nieuwe naam voor het land.

Sinds Macedonië zich in 1991 losmaakte uit het uiteenvallende Joegoslavië is er een conflict over de naam van het land. Griekenland maakte indertijd meteen bezwaar tegen 'Macedonië', omdat het noorden van Griekenland dezelfde naam draagt. Grieken vrezen territoriale claims. Zowel Griekenland als Macedonië besteedt in hun geschiedschrijving veel aandacht aan Alexander de Grote, leider van het Macedonische Rijk in de vierde eeuw voor Christus. Dat omvatte een deel van het huidige Griekenland en heel huidig Macedonië.

Om de controverse tijdelijk te beslechten nam Macedonië officieel de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan, in het Engels aangeduid met FYROM.

Toetreding blokkeren

Macedonië is sinds 2005 kandidaat-lid van de EU, maar moet eerst overeenstemming bereiken met Griekenland om kans te maken op toetreding. Eind juni bespreken de EU-landen of de onderhandelingen met Macedonië, en ook Albanië, kunnen beginnen. Griekenland blokkeerde tot nu toe het NAVO-lidmaatschap van de noorderbuur.

Mochten Zaev en Tsipras er vrijdag uitkomen, dan kan een Macedonisch referendum nog roet in het eten gooien. Nieuwe namen die circuleren, zoals ‘Noord Macedonië’ en ‘Opper Macedonië’, zijn voor Macedonische nationalisten waarschijnlijk onverteerbaar. In maart gingen in Skopje duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de onderhandelingen. Een peiling begin dit jaar wees overigens uit dat 61 procent van de Macedoniërs wel een compromis met de Grieken wenst als dat EU- en NAVO-toetreding dichterbij brengt.