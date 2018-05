Negen aanhoudingen voor voetbalrellen Ondiep

De politie heeft woensdag negen personen aangehouden in verband met de vechtpartij tussen voetbalsupporters in de Utrechtse wijk Ondiep, op 7 april van dit jaar. De verdachten zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) supporters van Feyenoord en FC Utrecht.

De mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging en samenscholing om de orde te verstoren. Ook verdenkt justitie hen ervan te hebben deelgenomen aan een vechtpartij waarbij ernstig lichamelijk letsel is toegebracht.

In april ontstonden rellen op de Loevenhoutsedijk in de wijk Ondiep, waarbij met meubilair van een ijssalon werd gesmeten. De mobiele eenheid greep in. Bij Meern werd tijdelijk de snelweg afgesloten, omdat mensen op de weg liepen.

Locatieverbod op plekken waar rellen waren

De aangehouden supporters van FC Utrecht hebben tot aan de zitting een locatieverbod gekregen. Ze mogen niet meer in Stadion Galgenwaard komen en ook het centrum van de stad en het gebied rondom hun verzamelplek, café Murk, zijn verboden terrein. Voor de Feyenoord-aanhangers geldt deze maatregel niet, omdat er in de tussentijd geen wedstrijd is tussen de twee voetbalclubs.

Aan de vechtpartij, op een zaterdagavond, namen supporters van meerdere clubs deel. Op de zondag erna stond de wedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag gepland. Die werd zonder uitpubliek gespeeld om verdere ongeregeldheden te vooromen.

Een woordvoerder van het OM Midden-Nederland laat weten dat de verdachten op camerabeelden van het gevecht te zien zijn. De negen mannen moeten in augustus voor de politierechter verschijnen. Ze hebben volgens het OM een dagvaarding ontvangen.

Tijdens en na de knokpartij zijn ook meerdere mensen door de politie aangehouden. Volgens de woordvoerder zijn die aanhoudingen door de politie afgedaan: “Die mensen hebben een boete gekregen voor verstoring van de openbare orde. Daarna is onderzoek gedaan naar begane misdrijven en daaruit zijn deze negen verdachten naar voren gekomen.”