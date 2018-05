Minister: schutter Luik pleegde nacht eerder ook al moord

Benjamin Herman, de man die dinsdagochtend drie mensen doodschoot in Luik, pleegde de nacht ervoor hoogstwaarschijnlijk ook al een moord. Dat heeft de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon woensdag gezegd tegen de Franse zender RTL. Het slachtoffer was Michael Wilmet, met wie Herman eerder in de gevangenis zat.

Wilmet werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten in het plaatsje Marche-en-Famenne, ruim vijftig kilometer onder Luik. Herman is “zeer waarschijnlijk” de dader en geldt als hoofdverdachte in het onderzoek naar de moord op Wilmet.

Ook wordt nog onderzocht of de moord in Marche-en-Famenne invloed had op de schietpartij van dinsdag, waarbij Herman drie mensen vermoordde. Volgens Jambon bestaat er waarschijnlijk een verband.

“Herman had geen vooruitzichten meer in onze maatschappij, omdat hij al een moord had gepleegd. De psychologie van die man roept vele vragen op.”

Speculaties over radicalisering

Dinsdag werd al gespeculeerd over de betrokkenheid van Herman bij de moord op zijn ex-medegevangene. De mannen zouden elkaar kennen uit het drugsmilieu.

Herman zat tot maandag vast in een gevangenis in Marche-en-Famenne, voor relatief kleine vergrijpen. Volgens Belgische media is hij tijdens zijn verblijf geradicaliseerd. Jambon zei gisteren dat Herman zich inderdaad had bekeerd tot de islam, maar dat het te voorbarig was om te stellen dat hij geradicaliseerd is.

Om 10.30 uur houdt het federaal parket een persconferentie.