Minister mocht omstreden imam gebiedsverbod opleggen

Toenmalig minister Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) mocht de omstreden salafistische imam Fawaz Jneid een verbod opleggen om in de Haagse Schilderswijk en de Transvaalwijk te komen. Dat staat woensdag in een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter in Nederland laat in het besluit weten dat het verbod in belang van de nationale veiligheid correct is afgegeven. Jneid kon “op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met de ondersteuning van terroristische activiteiten”.

Jneid ging bij de Raad van State in beroep tegen het gebiedsverbod omdat het volgens hem zijn vrijheid van godsdienst in de weg staat. De Raad van State erkent dat de imam wordt belemmerd zijn godsdienst uit te oefenen in de Haagse wijken, maar acht dit noodzakelijk omdat er “een dringende maatschappelijke behoefte” bestaat om verspreiding van verspreiding van jihadistisch gedachtegoed in te perken.

Eerder ging Jneid al in beroep en hoger beroep in een poging toch de wijken in te mogen, maar verloor beide zaken. Het gebiedsverbod, dat in augustus werd opgelegd, blijft na de uitspraak van woensdag dus in stand. Jneid tekende ook beroep aan tegen de verlenging van zes maanden, die in januari werd afgegeven. De uitspraak van de Raad van State gaat daar niet over.

Radicalisering

Het gebiedsverbod werd gemotiveerd doordat Jneid in zijn preken homo’s en afvalligen van de islam bekritiseerde, die volgens het salafisme de doodstraf verdienen. Zo deed hij uitspraken over de vermoorde filmmaker Theo van Gogh en voormalig VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. In een Facebookpreek noemde Jneid de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in januari een “afvallige” en een “vijand van de islam”, wat volgens critici een verhulde oproep tot geweld is.

Volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof draagt de “intolerante boodschap” van Jneid bij aan de radicalisering in de wijken waar hij predikt. Uit de Schilderswijk en de Transvaalwijk trokken veel uitreizigers naar IS-gebied of andere plekken waar de jihad wordt gevochten. Jneids advocaat Ümit Arslan heeft altijd ontkend dat zijn cliënt aanspoort tot extremisme of geweld.

‘Jneid is niet te vervolgen’

In politiek en media staat sinds Jneids uitspraken over Aboutaleb de vraag centraal wat de overheid kan doen om de imam het zwijgen op te leggen, zonder dat het recht op vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. Maandag volgde per brief het antwoord van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, VVD) aan de Tweede Kamer: Jneid is niet te vervolgen voor zijn uitspraken over Aboutaleb, ook niet als de wet wordt aangepast. Het zou te ver indruisen tegen de vrijheid van meningsuiting

Jneid predikte tot 2012 zijn gedachtegoed in de fundamentalistische As Soennah-moskee in Den Haag. Hij vertrok daar als hoofdprediker na ruzie met het moskeebestuur, dat daarop aangifte tegen Jneid deed. De imam zou niet-erkende shariahuwelijken hebben gesloten.

Volgens advocaat Marianne Hirsch Ballin, die namens de minister het gebiedsverbod in de rechtbank verdedigde, behoorden ook leden van de Hofstadgroep tot Jneids gevolg. Ook zou Mohammed B., die in 2004 filmmaker en islamcriticus Theo van Gogh vermoorde, naar de preken van Jneid hebben geluisterd.