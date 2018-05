Kamer voelt ‘onbehagen’ en ‘onmacht’ over buitenlandse financiering moskeeën

Dát er iets moet gebeuren tegen buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën uit „onvrije landen”, daarover was de Tweede Kamer woensdag eensgezind. Maar hoe? „Wat willen we?”, vroeg GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66). „Verbieden? Beperken? En uit welke landen dan?” CDA’er Pieter Heerma vatte het gevoel in de Tweede Kamer samen als „onbehagen en onmacht”. En vanuit de regering, misschien, „onwil”.

Aanleiding voor het debat waren publicaties van Nieuwsuur en NRC. Daaruit bleek hoe donateurs uit Golfstaten invloed verkregen in Nederlandse moskeeën, bijvoorbeeld door salafistische predikers meer ruimte te geven in die moskeeën . Ook bleek dat gemeenten met een moskee waar dat gebeurde niet waren geïnformeerd over die buitenlandse invloed, terwijl Koolmees’ voorganger Lodewijk Asscher (PvdA) de Tweede Kamer had beloofd dat wél te doen.

Onbehagen over de financiering voelden alle partijen woensdag in de Tweede Kamer – behalve Denk, dat in het debat een „fascinatie voor moslims” zag. SGP’er Kees van der Staaij had het over „import van haat”, SP’er Sadet Karabulut over de financiering van „internationaal jihadisme”. PvdA’er Lilianne Ploumen zag „vergiftiging door verwerpelijke ideeën”.

Onmacht was er ook, want iedereen had gezien en gelezen in de publicaties hoe twee moskeebezoekers uit Geleen hun moskee uitgewerkt werden toen ze alarm sloegen over toenemend salafisme in hun moskee.

En sommigen, zoals Heerma, zagen onwil. Want hoe vaak had de Tweede Kamer de afgelopen tien jaar al niet gedebatteerd over buitenlandse financiering? En hoe vaak had zij zich al niet uitgesproken over de onwenselijkheid daarvan? Eind 2015 stemde een ruime meerderheid, op initiatief van CDA, VVD en SP, voor een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën.

Dat kwam er niet. Volgens minister Asscher ging zo’n verbod in tegen de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Die weerhoudt de overheid ervan in te grijpen bij religieuze organisaties. En bovendien zou het ongelijke behandeling bevorderen, en dat mag niet. Als een Duitser mag doneren aan een Nederlandse moskee, dan mag iemand uit Qatar dat ook – een verbod zou bij een rechtsgang vermoedelijk geen stand houden. In het regeerakkoord worden maatregelen aangekondigd om buitenlandse financiering te „beperken”.

Daarnaast was er in de Tweede Kamer frustratie over de informatie die het kabinet deelde met parlement en gemeenten. Pas nadat Nieuwsuur en NRC contact zochten met gemeenten over die informatie, stuurde het ministerie van Sociale Zaken die op. Dat was te laat, erkende Koolmees, „maar het blijft ingewikkeld voor lokale overheden om er iets mee te doen”. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) noemde de informatieverstrekking „niet strak”. Een understatement, volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. De suggestie van Karabulut dat de Kamer verkeerd geïnformeerd was – Asscher zei immers dat gemeenten wél informatie kregen – verwierp Koolmees.

Het is ook deels onbehagen over de eigen onmacht van de Tweede Kamer. Het voelt slecht, de financiering, maar het lijkt moeilijk aan te pakken. Eenzelfde frustratie was er tijdens debatten eind maart en begin april over de uitspraken van imam Fawaz Jneid. Vrijwel iedereen in de Kamer vond ze „verwerpelijk” en „gevaarlijk”, maar het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde dat ze niet strafbaar waren. De wet wijzigen om Jneid alsnog te kunnen vervolgen is complex, bleek uit een brief van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) deze week, en raakt de vrije meningsuiting, en dat wil een Kamermeerderheid nou ook weer niet.

En zo geldt voor buitenlandse financiering van moskeeën: die is „legaal, maar ongewenst”, zoals toenmalig minister Asscher in 2016 zei. „Aanpakken is daarom moeilijk, want het is niet strafbaar”, herhaalde Koolmees woensdag. Dus tussen droom en daad staan nogal wat wetten in de weg, en ook praktische bezwaren – want al zóu je wetten wijzigen, hoe voer je die dan uit, en hoe voorkom je ongewenste bijeffecten?

Maar „de Kamer is ongeduldig”, zei CDA’er Heerma. De afgelopen jaren waren er „veel studies, veel moties, veel debat, maar weinig actie”, schetste SGP’er Van der Staaij „het beeld” van de afgelopen jaren.

De ChristenUnie en het CDA denken een mogelijkheid gevonden te hebben: burgemeesters meer bestuursrechtelijke mogelijkheden geven. Dat zou kunnen door de Wet Bibob te verruimen, die nu gebruikt wordt om criminelen aan te pakken. Als buitenlandse financiering leidt tot ongewenste invloed, dan zouden gemeenten vergunningen aan moskeeën moeten kunnen weigeren, vinden de twee regeringspartijen. Met een omweg kan volgens hen dan alsnog het gewenste resultaat behaald worden.

Koolmees neemt die optie mee in de „verkenningen” die hij doet naar mogelijkheden om íets te doen. Doel van die verkenningen is om te zien hoe gedrag „dat niet strafbaar is, toch verstoord kan worden”. Hij hoopt daar in oktober meer duidelijkheid over te hebben.

Hoe zit het met de andere landen?

Banden met Golfstaten liggen gevoelig

Engeland:

“De meest gebruikelijke bron van inkomsten voor Britse islamitische extremistische organisaties zijn anonieme publieke donaties.”



Het werd na de aanslagen in Londen en Manchester vorig jaar een actueel thema: wie financiert Britse moskeeën en islamitisch extremistische organisaties in het Verenigd Koninkrijk?

De conservatieve denktank Henry Jackson Society publiceerde vorig jaar alvast een eigen analyse. De auteur van het rapport concludeerde in een rapport dat Saoedi-Arabië, de Golfstaten en Iran de grootste geldverstrekkers zijn. Met geld, afkomstig van een aantal Saoedische organisaties, oefenen salafistische moskeeën een grotere invloed uit. „Meer gematigde islamitische organisaties in het Verenigd Koninkrijk, zoals soefi’s, zien een trend dat jongeren richting het salafisme bewegen, deels veroorzaakt door het fenomeen van moskeeën en literatuur gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië”, staat er in het rapport.

Geregeld studeren Britse imams aan salafistische Saoedische instellingen. Britse islamitische scholen hanteren hetzelfde curriculum als scholen in Saoedi-Arabië, aldus Wilson. Inmiddels hebben de Britse ambtenaren hun onderzoek afgerond. Ook de radicalisme-afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de invloeden onderzocht.

Premier Theresa May weigert echter het rapport integraal openbaar te maken: te gevoelig, te gevoelig. In een korte samenvatting staat: „De meest gebruikelijke bron van inkomsten voor Britse islamitische extremistische organisaties zijn anonieme publieke donaties. De meerderheid van deze donaties is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk.”, aldus de verklaring. Oppositieleider Labour denkt dat May om andere redenen het rapport wilde begraven. De regering koestert de nauwe banden (wapenhandel, investeringen, projectontwikkeling) met Qatar en Saoedi-Arabië.

Het eerste bezoek van de machtige kroonprins Mohammed bin Salman aan het westen afgelopen maart was aan het Verenigd Koninkrijk.

