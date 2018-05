Jo Palmen kon geen ander vinden, dus doet hij het zelf

„De omstreden politicus” wil hij niet meer worden genoemd. „Veelbesproken” mag nog wel. Jo Palmen is opnieuw wethouder in Brunssum. Woensdagavond kreeg hij de steun van vier lokale partijen, die samen een meerderheid hebben in de gemeenteraad.

Dat Palmen (71) nu opnieuw wethouder is, is tegen de wens van de commissaris van de koning Theo Bovens en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66).

Vorig jaar ontstond ophef rond de benoeming van Palmen als wethouder in een tussentijds aangetreden coalitie. Het ging onder meer over omstreden uitspraken, scheldpartijen en een al ruim vier decennia slepende grondkwestie tussen Palmen en de gemeente Brunssum. Een integriteitsbureau concludeerde destijds dat er risico’s kleefden aan Palmen als wethouder. Een second opinion, van twee hoogleraren, doorstond Palmen wel, al vroegen de hoogleraren zich af of Palmen na de verkiezingen nog wel terug moest komen als wethouder.

Palmen zei eerder geen nieuwe periode te willen. Dat hij nu toch terug is, komt omdat hij geen andere geschikte kandidaten wist te vinden, vertelde Palmen voorafgaand aan zijn installatie. Zes serieuze kandidaten zouden zijn afgehaakt vanwege het afbreukrisico. PvdA-fractievoorzitter Haico Offermans vond dat onbestaanbaar. „De grootste partij van Brunssum kan niemand vinden. Palmen wilde niet, maar moest wel. Dat lijkt me niet de juiste motivatie.” Lefty Snackers, fractievoorzitter van de partij van Palmen, bestreed dat: „Palmen is geen keuze uit armoede, maar een uit rijkdom. Tweeduizend stemmen, wie doet hem dat na?”

Palmen en de andere vier wethouders zijn afgelopen weken door een extern bureau doorgelicht. Daarbij vond het bureau geen beletselen voor hun benoeming, ook niet bij Palmen.

Tijdens de verkiezingen werd zijn partij, BBB Lijst Palmen, de grootste met vijf zetels. „Het volk heeft gesproken”, zei waarnemend burgemeester Gerd Leers woensdag.

De verdeeldheid in de raad is na de verkiezingen niet verdwenen. De coalitiepartijen vinden dat commissaris Bovens en minister Ollongren („of hoe ze ook moge heten”, aldus een van de nieuwe wethouders, Servie L’Espoir) hun dossiers „niet kenden”, zich „vergist” hebben en „niet professioneel” waren. De oppositie in de raad, gevormd door VVD, CDA, PvdA en SP, betreurde de terugkeer van Palmen. VVD-fractievoorzitter Frank Joosten wilde weten of het gronddossier tussen Palmen en de gemeente nu definitief is opgelost. Het leidde meteen tot nieuwe stekeligheden.

Leers beaamde dat Palmen heeft verklaard dat hij zich als wethouder „zal onthouden van beraadslagingen over het grondbezit van zijn zoon of een ander eerstegraads familielid”. Volgens Leers is er geen claim van Palmen tegen de gemeente en komt die er ook niet zolang Palmen wethouder is.

De voornemens bij de coalitie zijn goed, vertelden de vier partijen: Brunssum blijft zelfstandig en er komt een einde aan de problematische vergader- en bestuurscultuur. „We gaan op een goede en integere manier ons werk doen”, zei ook Leers. De perikelen van afgelopen jaren, die wethouders en een burgemeester hun baan kostten, moeten tot het verleden behoren. Daarbij moet niet te veel teruggekeken worden naar het verleden, vond de coalitie.

Maar de oppositie bleek de kwesties rond Palmen nog niet te zijn vergeten. „Met zijn kandidatuur tart Palmen niet alleen iedereen, maar slaat hij ook alle adviezen in de wind”, aldus de SP-fractievoorzitter Katinka Coenen, die pleitte tegen de benoeming van Palmen.

Het steekt de oppositie ook dat eerst de wethouders benoemd zijn, en pas volgende week over de inhoud van het toekomstige beleid kan worden gepraat. De nieuwe coalitie heeft een programma waarbij de 28.500 burgers „centraal staan”. Zij moeten meer betrokken worden bij het beleid. Snackers: „We laten Den Haag en Nederland een poepje ruiken, bijvoorbeeld als het gaat over integriteit.”