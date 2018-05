Hans Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat heeft hij woensdagmiddag bekendgemaakt in een brief die hij heeft gestuurd naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD).

In de brief uit Alders zware kritiek op Wiebes. Hij neemt het hem kwalijk dat hij de versterkingsoperatie - die huizen in Groningen bevingsbestendig moet maken - recentelijk eenzijdig heeft stopgezet. Alders was verantwoordelijk voor de uitvoering van die operatie, en maakte daarover afspraken met bewoners. Die kan hij nu niet nakomen, schrijft hij.

Volgens Alders heeft Wiebes “steeds minder vertrouwen in de adviezen de NCG.” En: “Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in een aantal gevallen met dedain over de NCG wordt gesproken.” Alders zegt niet te kunnen werken in een situatie waarin “het meest elementaire vertrouwen” ontbreekt.

Wiebes heeft de operatie stopgezet omdat hij wil laten uitzoeken of het terugschroeven van de gaswinning de kans op aardbevingen afneemt. In dat geval hoeft er minder versterkt te worden. Volgens Alders en de regio gaat dat in tegen afspraken die eerder gemaakt zijn en wordt het voorlopig nog niet veiliger in Groningen.

Te traag

Alders werd precies drie jaar geleden aangesteld als NCG. Zijn organisatie, waar meer dan 150 mensen werken, is formeel gezien een samenwerkingsverband van gemeentes, provincie en het Rijk. De afgelopen jaren kreeg Alders vaak kritiek omdat de versterking te langzaam op gang zou komen en tot vreemde situaties leidde. Zo kreeg in één woonwijk in Appingedam een aantal bewoners een volledig nieuw huis, terwijl bij anderen nauwelijks ingegrepen zou worden.

In een reactie schrijft Wiebes dat “de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen een nieuwe fase [is] ingegaan. Dit leidt ook tot nieuwe verhoudingen.” Hij herhaalt verder zijn voornemen voor “herbezinning” op de versterkingsoperatie en dankt Alders voor zijn werkzaamheden.

Lees hier de brief van Alders aan Wiebes: