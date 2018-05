Geen rechtszaak tegen Zwitser die ‘Salvator Mundi’ verkocht

Justitie in New York zal geen rechtszaak aanspannen tegen de Zwitserse kunsthandelaar en freeport-magnaat Yves Bouvier. Dat meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Bouvier was in 2015 aangeklaagd door de Russische miljardair Dmitri Rybolovlev. De kunstverzamelaar beschuldigde Bouvier van oplichting. Op de verkoop van 38 kunstwerken, samen goed voor 2 miljard euro, zou de Zwitser heimelijk een miljard euro winst hebben gemaakt. De Rus stelt dat hij met Bouvier had afgesproken dat die slechts een commissie van 2 procent op de verkopen in rekening zou brengen. Bouvier ontkent die afspraak.

Forse verliezen

Federale onderzoekers in New York waren al een jaar lang bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal tegen Bouvier. Dat Rybolovlev zeer forse bedragen voor zijn Picasso’s, Monets en Rothko’s had betaald, werd duidelijk toen hij een aantal van zijn aankopen liet veilen. Op die verkopen maakte de Rus de afgelopen drie jaar steeds forse verliezen.

Tót de Rus in november Leonardo da Vinci’s schilderij Salvator Mundi door Christie’s liet veilen. Dat schilderij, waarvoor hij Bouvier in 2013 128 miljoen dollar betaalde, werd geveild voor 450 miljoen dollar. Na die spectaculaire winst voor Rybolovlev besloot de openbaar aanklager af te zien van een rechtszaak, stelt Bloomberg. Voor de verdediging zou het immers een koud kunstje zijn om aan te tonen dat de Rus geen slachtoffer van fraude was, maar dat hij ook profiteerde van zijn zaken met Bouvier.

Donald Trump

Volgens een van de anonieme bronnen van Bloomberg heeft bij de beslissing ook meegespeeld dat Rybolovlev banden heeft met Donald Trump. Ook als koper van onroerend goed betaalde Rybolovlev zonder problemen veel te hoge bedragen. Zo kocht hij van Trump een aantal jaren geleden voor 95 miljoen een villa van Trump in Palm Beach, Florida. Een transactie waarmee de huidige Amerikaanse president destijds in vier jaar tijd ook tientallen miljoenen winst maakte.

Bovendien bleek afgelopen jaar dat Rybolovlev, die goede banden schijnt te hebben met het Kremlin, in 2016 met zijn privévliegtuig diverse keren was geland in steden waar Trump bezig was met zijn presidentiële verkiezingscampagne. Beide mannen zeggen overigens elkaar nog nooit te hebben ontmoet.

Voor Rybolovlev is het de tweede grote nederlaag in zijn juridische strijd met Bouvier. Eerder lukte het de Rus niet om blijvend beslag te laten leggen op de banktegoeden van de nu in Singapore wonende Bouvier. In Monaco en Genève lopen nog procedures. En ook de Zwitserse belastingdienst doet onderzoek naar de kunsthandelaar.