Op honderden plekken in Nederland wordt deze week de avondvierdaagse gelopen. Honderdduizenden kinderen lopen daarbij elke avond 5, 10 of 15 kilometer. Tochten werden dinsdagavond vanwege verwacht noodweer afgelast. Zo niet in Breda, waar fotograaf Merlin Daleman een stukje meeliep bij drie verschillende vierdaagsen.