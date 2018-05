FIOD vermoedt omkoping door dochters VolkerWessels

Zevenduizend kilometer, zo ver moest de Swing Bridge per boot afleggen: de afstand tussen Krimpen aan den IJssel en Sint Maarten. Na een wekenlange reis in het voorjaar van 2013 kon de stalen tuibrug van 68 meter lang op z’n plek worden gelegd: halverwege de 1.200 meter lange brug tussen het vliegveld en de oostkant van de Simpson Bay Lagoon. Daar moest de „blikvanger” ervoor zorgen dat „Sint Maarten haar positie als een hoogstaande jachtbestemming in het Caribisch gebied behoudt”, zo schreef bouwbedrijf VolkerWessels trots.

Het is die brug die VolkerWessels nu achtervolgt. Maandagavond maakte het bedrijf zelf bekend dat justitie onderzoek doet naar twee dochterbedrijven die betrokken waren bij de aanbesteding en bouw van de brug. De woordvoerder van het Functioneel Parket, dat leiding geeft aan het onderzoek, bevestigt dat opsporingsdienst FIOD onderzoekt of er sprake is geweest van corruptie bij de aanbesteding en de bouw van de brug. De verdenking is „(ambtelijke) omkoping”. „Er wordt onderzocht of er steekpenningen zijn betaald in ruil voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten.”

Causeway-brug

Het bestaan van het FIOD-onderzoek kwam vorige week aan het licht tijdens een andere civiele procedure op Sint Maarten, over verdachte zaken bij het havenbedrijf van het eiland. In die zaak, meldt HetFinancieele Dagblad, heeft het OM informatie overlegd aan het gerechtshof op Sint Maarten over een strafrechtelijk onderzoek naar de aanleg van de Causeway-brug door Volker Construction International (VCI), gelieerd aan VolkerWessels. Nu is ook bekend dat een tweede dochter van VolkerWessels, Volker Stevin Caribbean (VSC), wordt onderzocht voor die brug.

De FIOD is al even met de zaak bezig. Het Functioneel Parket laat weten dat in juni 2017 verschillende bedrijfspanden zijn doorzocht op Sint Maarten, waaronder een trustkantoor en kantoren van het havenbedrijf. „In Nederland is een bedrijfspand van een verdachte dochteronderneming doorzocht.”

NRC meldde vorige week al dat de aanleg van de brug vraagtekens opriep bij het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. De twee bedrijven begonnen in 2010 met de voorbereiding voor de aanbesteding van de brug. Die wonnen ze in 2012, al was hun inschrijving de duurste van vijf. Dat meldt St. Maarten News, de online opvolger van de krant Today die na de storm Irma is gestopt. De nieuwssite baseert zich op de rechtbankstukken uit de civiele procedure.

Nog opvallender was dat ná het winnen van de aanbesteding de prijs nog eens 10 procent hoger werd, terwijl het ontwerp volgens de aanklager geen bijzondere „architectonische kenmerken” had. Het is de vraag waarom is gekozen voor de dure variant. Daarnaast zijn er twijfels over de hele noodzaak van de brug.

In 2013 werd de Causeway-brug, die is gefinancierd met een complexe obligatielening van 43 miljoen euro, opgeleverd. Ook de financiering roept vragen op. Naarmate de tijd vordert, worden de terugbetalingen namelijk steeds hoger. Dat is volgens de aanklager een „zware en risicovolle financiële last voor de toekomst” voor het havenbedrijf. KPMG adviseerde over de lening.

VolkerWessels stelt dat de bedrijven de klus voor 32 miljoen euro deden, maar er 1,5 miljoen euro verlies op leden. Sinds 2014 zijn VCI en VSC niet meer actief. De koers van het bedrijf leed onder het nieuws. Die daalde met 3,3 procent.