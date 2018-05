Filmoverzicht: genuanceerde film over dodelijke kaping, Escobar als vulgaire ploert

●●●●● 7 Days in Entebbe: Thriller De film van José Padilha over de kaping in Entebbe is tamelijk expliciet in zijn boodschap aan de regering van Israël: vredesonderhandelingen zijn te verkiezen boven voortdurende strijd en oorlog. Lees de recensie: Genuanceerde reconstructie van een dodelijke kaping Regie: José Padilha. Met: Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan, Lior Ashkenazi. In: 46 bioscopen.

●●●●● Escobar: Biopic Als een soort komisch duo spatten Javier Bardem en Penelopé Cruz als Pablo Escobar en Virginia Vallejo van het scherm. Maar het verhaal van biopic ‘Escobar’ kennen we nu wel. Lees de recensie: Pablo Escobar is dit keer een vulgaire ploert Regie: Fernando Léon de Aranoa. Met: Javier Bardem, Penelopé Cruz. In: 58 bioscopen.

●●●●● My Generation: Documentaire ‘My Generation’ biedt weinig sociale analyse maar laat middels prachtig archiefmateriaal zien hoe in de jaren zestig een nieuwe generatie zich afzette tegen hun ouders en het establishment. Lees de recensie: Alleen al ‘Strawberry Fields Forever’ in surround sound, maakt het de moeite waard Regie: David Batty. Met: Michael Caine. In: 27 bioscopen.

●●●●● Garden of Life: Documentaire In ‘Garden of Life’ wacht je op een openbaring die niet komt: subtekst van de documentaire over de dementerende Leo lijkt de acceptatie van de natuurlijke cyclus, van groei en verval. Lees de recensie: De krimpende wereld van een alzheimerpatiënt Regie: Marco Niemeijer. In: 17 bioscopen.

●●●●● Only The Brave: Drama Ergens is het jammer dat de personages in ‘Only The Brave’ vrij eendimensionaal blijven. Lees de recensie: Echte helden worden maar geen echte mensen Regie: Joseph Kosinski. Met: Josh Brolin, Miles Teller. In: 54 bioscopen.

2001: A Space Odyssey : Sciencefiction In de nieuwe 70mm-kopie van ’2001: A Space Odyssey’ zijn krasjes, spikkeltjes en scheurtjes niet digitaal weggewerkt – het is als het draaien van vinyl in plaats van luisteren naar cd. Lees de recensie: Gerestaureerde versie ‘2001’ is niet perfect (en dat is precies de bedoeling) Regie: Stanley Kubrick. Met: Douglas Rain (Stem), Keir Dullea. In: 50 bioscopen.

●●●●● Dhogs : Thriller Regisseur Goteira speelt een spelletje. En het is aan de toeschouwer van ’Dhogs’ om de spelregels te ontdekken. Lees de recensie: Wonderlijk mengsel van agressie en onderdanigheid

Regie: Andrés Goteira. Met: Melania Cruz, María Costas, Iván Marcos. In: 4 bioscopen.