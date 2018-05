DWDD betaalt bandjes met roem (minister wil geld zien)

De presentator van De Wereld Draait Door „verdient een aardige boterham”, de gasten die aan tafel zitten ook, maar de band die de muziek verzorgt krijgt voor zijn optreden alleen roem. „Typisch”, vindt minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66). „Dus als u vraagt: zou je daar als publieke omroep niet anders mee om moeten willen gaan, dan zeg ik: ja, dat zit wel scheef.” En: „Wij kunnen als kabinet niet zomaar voorschrijven hoe een redactie omgaat met zijn gasten. Maar soms helpt het ook als je er iets van vindt.”

Van Engelshoven zei het woensdagmiddag bij de behandeling in de Tweede Kamer van haar in maart uitgebrachte ‘cultuurbrief’, waarin ze onder meer een lans breekt voor een redelijke beloning voor kunstenaars. Werknemers in de culturele sector verdienen minder dan gemiddeld en zijn vaker zzp’er. De minister herhaalde dat zij bij de volgende subsidieronde „een eerlijke beloning” als voorwaarde wil stellen aan culturele instellingen. „En ik hoop dat andere overheden dat ook gaan doen.”

Ook moet het arbeidsvoorwaardenoverleg in de culturele sector beter worden opgezet: „Er is daar een probleem met het collectief onderhandelen”. Tegelijk, waarschuwde ze: „Dan moeten we straks wel accepteren dat er minder wordt gemaakt. Want de veerkracht van de culturele sector bestond de afgelopen jaren uit: veel blijven doen voor minder geld.”

Precies daarover waren naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur ook veel vragen over het Metropole Orkest. Van Engelshoven: „Ik herken de noden, er zijn meer ensembles die ze ook hebben.” Mogelijk komt daarvoor extra geld beschikbaar in de volgende cultuurbegroting. (NRC)