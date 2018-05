Commotie over voorstel herziening pensioenstelsel

Bij de sociale partners is commotie ontstaan na het uitlekken van een mogelijk pensioenakkoord tussen werkgevers en vakbonden. De Telegraaf meldde woensdag dat werkgeversvereniging VNO-NCW en vakbond FNV in een concept-akkoord een aantal gezamenlijke voorstellen aan het kabinet doen. Die gaan over het invoeren van een nieuw pensioenstelsel, een tragere stijging van de AOW-leeftijd en een verplicht pensioen voor zzp’ers – maar met de mogelijkheid voor zzp’ers om daar onder voorwaarden uit te stappen.

Alle betrokkenen partijen zeggen dat het te vroeg is om te spreken over een akkoord. Er circuleren meerdere notities, zeggen zij, maar de onderhandelingen zijn nog volop gaande.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) wil af van het huidige pensioenstelsel. Dat is namelijk slecht bestand tegen de lage rentestand die er al sinds de crisis is. Daardoor staan de pensioenen al lange tijd op de nullijn. Als het aan het kabinet ligt, sparen werknemers straks in individuele pensioenpotten voor hun pensioen. Nu hebben pensioenfondsen nog grote gezamenlijke potten – werknemers bouwen het recht op om aanspraak te maken op een deel daarvan.

Het kabinet wil dit veranderen in samenspraak met de sociale partners. Die zijn al jaren aan het onderhandelen over hun gezamenlijke pensioenadvies aan het kabinet.

Vakbonden namen eerst steeds meer afstand van het pensioenplan dat de minister wil. Lees ook: Stilstand polder zet Koolmees vast.

Andere pensioenvariant

Tot vorig jaar richtten de werkgevers en vakbonden zich vooral op die ‘individuele potjes’. Maar de FNV was daar niet tevreden over. Daarom werd er de laatste maanden steeds nadrukkelijker gesproken over een andere pensioenvariant, zoals ingewijden al in februari tegen NRC zeiden.

In die variant blijven de grote gezamenlijke potten bestaan. Maar pensioenfondsen krijgen de ruimte om meer risico te nemen met hun beleggingen. De verwachting is dat dat hogere rendementen oplevert. Die toekomstige rendementen mogen de fondsen alvast inboeken, waardoor ze nu al minder geld in hun reserves hoeven te houden. Dusdoende kunnen ze bijvoorbeeld de pensioenen verhogen, zodat die mee stijgen met de inflatie. Volgens De Telegraaf is dit ook de pensioenvariant die wordt beschreven in de uitgelekte notitie.

Het is nog hoogst onzeker of er echt een pensioenakkoord komt. Het voornemen is om dat akkoord te sluiten in de Sociaal-Economische Raad, het overlegorgaan van de sociale partners. En daar moeten de werkgevers en vakbonden het óók nog eens worden met deskundige ‘kroonleden’. Veel van hen willen, net als Koolmees, individuele pensioenpotten.

Zelfs als er een akkoord komt, is een stelselverandering nog onzeker. D66, de partij van minister Koolmees, is bij uitstek de partij die het pensioen individueler wil maken. De invoering van een nieuw collectief stelsel zou extra gezichtsverlies opleveren voor zijn partij, die het toch al niet makkelijk heeft in de regeringscoalitie. Bovendien zullen de sociale partners naar verwachting een langzamer stijging van de AOW-leeftijd gaan eisen, zoals de FNV wil. Dat kan voor het kabinet al snel miljarden euro’s gaan kosten.