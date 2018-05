Celstraf voor chauffeur die slapende man doodreed

De 27-jarige man uit Letland die vorig jaar onder invloed een woning in Luyksgestel binnenreed, heeft woensdag 2,5 jaar celstraf gekregen. Ook mag hij vier jaar niet rijden. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant woensdag besloten. Een 75-jarige man kwam bij het ongeluk om het leven.

De man verloor vorig jaar na een avond stappen in een bocht de macht over het stuur. Hij reed met zijn auto een woning in waar de bewoner in de slaapkamer lag te slapen. De man raakte ernstig gewond en overleed de volgende dag in het ziekenhuis.

Volgens de rechter reed de man “zeer onvoorzichtig en onoplettend”. Hij had te veel gedronken en reed meer dan 50 kilometer per uur te hard. Ook lette hij minder op omdat hij “kletste hij met zijn bijrijder”. “Door zich zo te gedragen heeft de verdachte het slachtoffer zijn leven ontnomen en zeer ingrijpend en onherstelbaar leed toegebracht aan diens nabestaanden,” laat de rechtbank weten in het vonnis. De rijontzegging gaat in nadat de man de celstraf heeft uitgezeten.