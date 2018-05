Regiopresident Catalonië vormt nieuwe regering

De nieuwe regiopresident van Catalonië Quim Torra heeft dinsdagavond met de benoeming van vier nieuwe ministers een nieuwe regering gevormd. Hij hoopt zo het bestuur over de autonome regio weer in handen te krijgen. Dat meldt persbureau AFP. De Spaanse premier Mariano Rajoy beloofde de bevoegdheden weer terug te geven zodra de regio een nieuwe regering had gevormd.

Eerder weigerde Rajoy de regering die Torra had samengesteld te erkennen omdat vier ministers worden verdacht van onder meer rebellie tijdens de onafhankelijkheidsverklaring vorig jaar. Twee van hen zitten in de gevangenis en twee anderen vechten in België hun uitlevering aan Spanje aan. Rajoy weigerde de aanstelling van deze ministers te accepteren waarna Torra vorige week besloot de beëdiging van het kabinet uit te stellen. De vier nieuwe ministers voldoen wel aan de eisen van de Spaanse premier.

Onafhankelijkheid

De Spaanse regering zette vorig jaar de Catalaanse regering af na een onafhankelijkheidsverklaring van oud-regiopresident Carles Puigdemont. Madrid nam het bestuur van de regio over en schreef verkiezingen uit.

Rajoy hoopte met de verkiezingen een nieuwe weg in te slaan, maar de separatisten behaalden een kleine meerderheid in het parlement. Dit was een steun in de rug voor Puigdemont, die zijn vertrouweling Quim Torra naar voren schoof als nieuwe regiopresident. Puigdemont verblijft in Berlijn in ballingschap.