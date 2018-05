Bekende activist Emiraten veroordeeld tot 10 jaar cel

De bekende mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en moet een boete betalen van omgerekend 230.000 euro. Volgens het gerechtshof in Abu Dhabi heeft hij “het imago van het land en haar leiders schade toegebracht”, schrijft de landelijke krant The National op woensdag.

De 48-jarige activist en blogger zou volgens de rechtbank valse informatie over de Emiraten hebben verspreid op Facebook en Twitter en sektarische spanningen hebben aangewakkerd. De rechtbank heeft hem vrijgesproken van het samenzweren met een terroristische organisatie. Schrijver en activist Fadi al-Qadi reageert zeer verontwaardigd op de veroordeling. “Verschrikkelijk, schandelijk, ongelofelijk”, schrijft hij op Twitter.

Aangedrongen op vrijlating

Mansoor zit al meer dan een jaar gevangen. Lange tijd was er niets bekend over zijn verblijfplaats. Tot verbazing van zijn familie en vrienden werd op 12 april van dit jaar aangekondigd dat hij was overgebracht naar een rechtbank. De rechtzaak was toen al een maand bezig. Na zijn arrestatie hebben mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties aangedrongen op zijn onmiddelijke vrijlating. Ook Amnesty International maakte zich sterk voor zijn zaak.

In de rijke emiraten Dubai en Abu Dhabi, beide onderdeel van de VAE, hebben activisten het erg zwaar. Kritiek op koninklijke familie is bijna onmogelijk. Ook wordt het niet op prijs gesteld wanneer journalisten en activisten schrijven over de schrijnende levensomstandigheden van de miljoenen arbeidsmigranten.

‘Een van de weinige onafhankelijke stemmen’

Mansoor, vader van vier kinderen, ontving in 2015 de mensenrechtenprijs Martin Ennals. Hij werd door de juryleden geroemd als “een van de weinige stemmen binnen de VAE die op onafhankelijke wijze de mensenrechtensituatie in het land monitort”.

In 2011 werd Mansoor ook al veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar cel vanwege het beledigen van leiders van het olierijke Golfland. De rechtbank rekende het hem zwaar aan dat hij contact had gezocht met internationale mensenrechtenactivisten.