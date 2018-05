Zwaarste Palestijnse aanval op Israël sinds 2014

Palestijnse strijders hebben dinsdag hun zwaarste aanval op Israël sinds de Gazaoorlog in 2014 uitgevoerd, schrijft persbureau Reuters. Daarbij hebben drie Israëlische soldaten lichte verwondingen opgelopen. Israëlische vliegtuigen voerden daarop aanvallen uit op dertig doelen van gewapende groepen in de Gazastrook. Volgens het leger was dat ook zijn “grootste vergeldingsactie” sinds het conflict van vier jaar geleden. Er zijn vooralsnog geen berichten over Palestijnse slachtoffers.

Vanaf de Gazastrook werden volgens persbureau AP dinsdag meer dan vijftig mortiergranaten en raketten afgevuurd, waardoor het luchtalarm in het zuiden van Israël afging. Het Israëlische luchtafweersysteem kon er een aantal tegenhouden, andere projectielen landden in veelal verlaten gebied. Eén zou in de tuin van een crèche terecht zijn gekomen, een uur voordat die openging.

Een man houdt scherven van een granaat vast die vlak bij een crèche is neergekomen. Foto Amir Cohen/Reuters

‘Ons bloed is niet goedkoop’

De Palestijnse gewapende groeperingen Hamas, die Gaza onder controle heeft, en Islamitische Jihad hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanvallen in een zeldzame gezamenlijke verklaring, schrijft persbureau AFP. Islamitische Jihad beloofde eerder drie strijders te wreken die zondag waren omgekomen door Israëlisch vuur. Dinsdag zei een woordvoerder van de strijdgroep: “Het bloed van onze mensen is niet goedkoop.” Hamas beschreef de aanvallen vanuit Gaza dinsdag als een “logisch antwoord op de misdaden van Israël”.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontbood de hoofden van zijn veiligheidsdiensten. Minister van Inlichtingen Israel Katz zei dat Israël dinsdag “het dichtst bij een oorlog” was sinds de zeven weken durende Gazaoorlog vier jaar geleden, volgens persbureau Reuters. Tegen Army Radio zei Katz: “Als Gaza ons blijft bestoken, zullen we onze tegenaanvallen moeten opschalen.”

Demonstraties

Sinds eind maart zijn er in totaal 116 Palestijnen om het leven gekomen bij demonstraties aan de grens met Israël in de aanloop naar het zeventigste bestaansjaar van Israël. De meesten werden doodgeschoten door Israëlische scherpschutters aan de andere kant van de grens.

Een groot deel van de internationale gemeenschap heeft dat geweld door Israël veroordeeld; de VN-mensenrechtencommissie stemde voor een onderzoek naar de reactie van Israël op de demonstraties. Israël zegt dat de slachtoffers terroristen waren en werden gebruikt als menselijk schild door Hamas.

Zeventien Palestijnen voeren dinsdag de haven van Gaza uit om de zeeblokkade van Israël te doorbreken. Op de vissersboot zouden onder anderen mensen zitten die gewond raakten bij de demonstraties. De Israëlische marine hield de boot echter tegen op zo’n zeventien kilometer uit de kust. Volgens Israël zat Hamas achter de actie.