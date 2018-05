Zuid-Soedan opnieuw bedreigd door hongersnood

In Zuid-Soedan dreigt een nieuwe hongersnood uit te breken. Hiervoor waarschuwt hulporganisatie Oxfam International. Volgens Oxfam zijn “urgente maatregelen” nodig om te voorkomen dat miljoenen Soedanezen opnieuw getroffen worden door honger.

De organisatie reageert op een onderzoek van het Famine Early Warning Network (FEWS NET). Volgens FEWS NET kampt momenteel meer dan 20 procent van de inwoners van de Zuid-Soedanese stad Pibor met honger. Volgens Oxfam zijn Soedanezen zo wanhopig dat ze onkruid en gras eten. De organisatie vreest dat de situatie in andere plaatsen vergelijkbaar is.

Zuid-Soedan heeft te maken met een nijpend gebrek aan voedsel, sinds de oogsten afgelopen jaar mislukten. De volgende oogstperiode wordt pas in juli verwacht, tot die tijd staat “Zuid-Soedan opnieuw oog in oog met een catastrofe”, aldus Oxfam. Volgens de hulporganisatie moet direct actie ondernomen worden. Plaatselijk directeur Nicolo di Marzo schrijft:

“We moeten niet wachten totdat officieel is vastgesteld dat er sprake is van een hongersnood. Zuid-Soedanezen zijn nu al stervende en wanhopig. De vraag om hulp groeit zodanig snel dat hulporganisaties niet genoeg kunnen bieden.”

Kindsoldaten en oorlogsmisdaden

Het Afrikaanse land is al jaren strijdtoneel van een verwoestende burgeroorlog. In 2013 brak een machtsstrijd uit tussen president Salva Kiir, een etnische Dinka, en zijn vicepresident Riek Machar, die behoort tot de Nuer. Machar werd afgezet, waarna de Nuer de wapens oppakten tegen de Dinka. Het conflict mondde uit in een stammenstrijd waarin tot nu toe meer dan honderdduizend doden vielen en miljoenen op de vlucht sloegen.

De afgelopen jaren werd meerdere malen geprobeerd een staakt-het-vuren te bewerkstelligen, vooralsnog zonder resultaat. Eerder dit jaar beschuldigde de VN-mensenrechtencommissie veertig hoge militairen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen menselijkheid. Zij zouden onder meer op grote schaal Zuid-Soedanezen hebben verkracht, verminkt en vermoord. Ook zijn bijna twintigduizend kindsoldaten ingezet, aan beide kanten van het conflict.

In februari 2017 werd in Zuid-Soedan voor het eerst officieel een hongersnood uitgeroepen. Deze was volgens VN-organisaties een direct gevolg van de burgeroorlog. In juni was deze officieel voorbij, maar in verschillende regio’s in het land bestaan sindsdien voedseltekorten.