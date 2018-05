Wetenschap in slechte stockfotografie

Wetenschappers lachen op Twitter om het potsierlijke en soms tenenkrommende beeld dat stockfotografie van hen neerzet. 'Wetenschap is voornamelijk staren', schreef het Amerikaanse blad The Verge in reactie op de twitterrage onder de hashtag #BadStockPhotosOfMyJob. Het begon toen Nicole Paulk, hoogleraar biochemie en biofysica aan de universiteit van Californië, op Twitter verslag deed van haar zoektocht naar een geschikt plaatje voor een presentatie. Ze zocht argeloos naar een stockfoto van een wetenschapper en kwam toen uit op een man in laboratoriumjas die intens naar een blokje droogijs stond te staren dat hij tussen een pincet voor zich hield. “No one on the planet, even a dry ice scientist, would ever do this”, tweette Paulk. Nadat wetenschapsblogger Yvette d’Entremont er de hashtag #BadStockPhotosOfMyJob aanhing, volgden er een hele stroom over-the-top stockfoto's. Een verzameling: