Is het tijd voor de comeback van #MeToo-daders?

Is de tijd al rijp voor een comeback van beroemdheden die in opspraak raakten door #MeToo? Het water wordt getest, maar rampen liggen op de loer. Dat bewees vorige week een akelig groepsinterview met de cast van cultserie Arrested Development.

Acht maanden na de val van producer Harvey Weinstein, die vrijdag in New York formeel beschuldigd werd van verkrachting en aanranding, lijkt #MeToo een aflopende zaak. In Hollywood sneuvelden aanvankelijk elke maand tientallen reputaties, waaronder die van Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Sylvester Stallone en Geoffrey Rush. Sinds maart, toen een reeks sterfotografen in opspraak kwam, kwamen er nog maar drie namen bij - al zat daar wel acteur Morgan Freeman tussen, die zich volgens acht vrouwen als een ‘creepy uncle’ gedraagt.

Is het probleem van seksuele wangedrag bij film en tv dus uit de wereld? Of zijn de slachtoffers duurzaam afgekocht? Weinstein-slachtoffer Asia Argento, die bij de slotceremonie van het filmfestival van Cannes het podium kreeg, zag in de zaal wel talloze kleine Weinsteins zitten. „U weet wie ik bedoel, wij weten dat ook.” Maar zij zullen wat discreter opereren: volgens filmvakbladen is een auditie of overleg in een hotelkamer voortaan uit den boze.

Wat te doen met beroemde ‘daders’? Ze schakelen collega’s en pr-agenten in om weer aan de slag te kunnen als acteur, regisseur of tv-presentator. Verdienen zij een tweede kans of een levenslang Berufsverbot?

Komiek Sarah Silverman liet vorige week al een proefballonnetje op voor haar vrienden: komiek Louis C.K. (potloodventen, seksuele intimidatie) en ex-senator Al Franken (graaien, seksuele intimidatie). Voor Louis C.K., een komiek wiens podiumact altijd vol gêne en zelfvernedering zit, is een comeback voorstelbaar. Zeker na een bezoek aan de #MeToo-biechtshow waarvoor producer Tina Brown eind april informeel werd gepolst. Gastheer Charlie Rose, in november door CBS en PBS ontslagen wegens naaktlopen en obscene telefoontjes, zou daarin andere berouwvolle #MeToo-daders interviewen. Dat idee stuitte vooral op hilariteit.

Publicitaire catastrofe

Rehabilitatie blijkt een delicate operatie: zo liep een groepsinterview met de cast van tv-serie Arrested Development in The New York Times vorige week uit op een publicitaire catastrofe. Het probleem was acteur Jeffrey Tambor (73), pater familias George Bluth sr. in de serie. Tijdens de opnames van seizoen vijf voor Netflix werd Tambor ontslagen bij een andere serie, Transpartent, waarin hij transgender Maura Pfefferman speelt. Tambor zou zijn transgender-tegenspeler Trace Lysette hebben toegefluisterd trek te hebben in seksueel misbruik en met zijn erectie tegen haar been hebben opgereden.

Jeffrey Tambor gaf begin mei in een interview toe op filmsets soms een bullebak te zijn, maar ontkende seksueel wangedrag. Die aantijgingen plaatste hij in een suggestieve context: transgender-activisten wilden van hem af omdat hij in Transparent als cisgender geen transgender mag spelen. Dat wordt in die kringen ‘transface’ genoemd, naar ‘blackface’.

In een groepsinterview vielen de mannen van van Arrested Development Jeffrey Tambor vorige week bij. Als de 77-jarige actrice Jessica Walter („Er hang veel testosteron in de lucht”) die warme consensus verstoort door te herinneren een scheldtirade van Tambor tegen haar op de set, slaat acteur Jason Bateman aan het pontificeren. Hij wil dat „beslist niet klein maken”, maar sommige acteurs zijn lastig, iedereen schiet wel eens uit zijn slof, je moet tegen een stootje kunnen. Terwijl de mannen ja en amen knikken, zegt Walters in tranen dat ze „haar woede heeft ingeslikt” maar dat „in zestig jaar op de filmset nog nooit zo tegen haar is gekrijst”.

Bateman moest een dag later door het stof: hij erkende via Twitter dat hij zich schuldig had gemaakt aan „mansplaining” en over de snikkende Walters had heengewalst. Netfllix heeft een Britse promotietournee afgezegd. Vanaf dinsdag is het nieuwe seizoen daar te zien.

Based on listening to the NYT interview and hearing people’s thoughts online, I realize that I was wrong here.

I sound like I’m condoning yelling at work. I do not.

It sounds like I’m excusing Jeffery. I do not.

It sounds like I’m insensitive to Jessica. I am not.

In fact, I’m- — Jason Bateman (@batemanjason) 24 mei 2018

Woody Allen

De kans op rehabilitatie hangt af van persoon en aard delict, context en juiste toon. En dan nog: Woody Allen (82) loopbaan is hoe dan ook geknakt. Allens voorkeur voor liefdes tussen (erg) oude mannen en jonge meisjes was al langer een steen des aanstoots, maar op seksueel wangedrag is hij niet betrapt. Toch ontbrak zijn film A Rainy Day in New York dit jaar in Cannes. Want de halve cast – Timothée Chalamet, Griffin Newman, Rebecca Hall, Elle Fanning – wil nooit meer voor Allen werken en maakte het salaris over naar goede doelen.

Aanleiding is een oude beschuldiging dat Allen in 1992 zijn dochter Dylan seksueel misbruikte, een half jaar nadat hij zijn ex Mia Farrow verliet voor zijn 22-jarige pleegdochter Soon-Yi Previn. Een troebele kwestie: zoon Moses beticht Mia Farrow van ‘hersenspoelen’ van haar kinderen, een andere zoon, journalist Ronan, voert al jarenlang oorlog tegen Woody Allen. En Ronan Farrow heeft nu gezag: hij won onlangs een gedeelde Pulitzerprijs voor zijn exposé van Harvey Weinsteins seksueel misbruik in The New Yorker.

Dus schuift Amazon de release van A Rainy Day in New York voor zich uit, in hoop op betere tijden. Niet iedereen laat Woody Allen vallen: zo dineerde actrice Scarlett Johansson onlangs demonstratief met hem. Maar de magie is weg, Hollywood staat niet langer in de rij om voor een minimumsalaris in Allens films te spelen. Allen is de beroemdste ‘collateral Damage’ van Weinstein en #MeToo.