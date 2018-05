Volg het getuigenverhoor van Astrid Holleeder

Op de dag dat Willem Holleeder zijn zestigste verjaardag viert, gaat zus Astrid verklaren over de moord op zwager en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout. Hoe verloopt de volgende aflevering in het familiedrama van de Holleeders? Misdaadverslaggever Jan Meeus doet tot het middaguur verslag vanuit de rechtbank in Osdorp.

