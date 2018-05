Vijf taken voor de nieuwe Blokker-baas (m/v)

Wie durft het aan? Blokker zoekt een nieuwe topman- of vrouw. Dat is „best wel een moeilijke klus”, zegt Michiel Witteveen, die als voorzitter van de raad van commissarissen verantwoordelijk is voor de zoektocht.

De nieuwe baas moet een bedrijf besturen waar het helemaal niet goed mee gaat. Het moederbedrijf van de huishoudketen heeft vorig jaar 344 miljoen euro verlies geleden, een recordbedrag.

Volgens Witteveen gaat het sinds eind 2017 wel weer wat beter met Blokker: er komen meer klanten die meer kopen. Maar hij spreekt ook zuinig van „voorzichtige signalen” die duiden op herstel. Met andere woorden: er moet ook nog een hoop gebeuren.

En juist in deze cruciale fase zit Blokker zonder leiding. De familie Blokker, eigenaar van het bedrijf, heeft het vertrouwen verloren in de vorige topman, Casper Meijer. Ze waren niet tevreden over de resultaten en stuurden hem vorige maand weg. President-commissaris Witteveen heeft de leiding tijdelijk overgenomen. Hij heeft „goede hoop” dat een opvolger gauw gevonden is.

Aan diegene de opdracht Blokker weer succesvol te maken. Vijf taken voor de nieuwe topman- of vrouw.

1. De familie behagen

Blokker staat of valt met het vertrouwen van de familie. Het bedrijf is eigendom van Ab Blokker, die het bedrijf vanaf 1975 hielp uitbouwen, en Els Blokker, de vrouw van de in 2011 overleden voorman Jaap.

Elk bedrijf met zulke grote verliezen was allang in grote problemen gekomen met hun banken of aandeelhouders. Blokker niet. Het bedrijf leent niet bij de bank, maar bij de familie. In 2016 heeft zij bovendien 130 miljoen euro bijgestort. Zolang Ab en Els niet opgeven, kan Blokker door. En de familie kan het lang uitzingen, met dank aan hun vele vastgoed en belangen in andere bedrijven. Zakenblad Quote schat hun vermogen op 1,3 miljard euro. Per persoon.

Het is zaak dat de nieuwe bestuursvoorzitter het vertrouwen van Ab en Els weet te behouden. Zo loopt de lening van 485 miljoen euro in 2021 af, die moet de familie dan wel opnieuw willen afsluiten. Ook voor zijn of haar eigen positie is het van belang Ab en Els te behagen. Zij hebben bewezen vorige maand in te grijpen als de leiding hun niet zint.

2. Klanten trekken

Het ligt voor de hand, maar is wel essentieel. Klanten kopen hun spullen tegenwoordig vaker bij Action, of online. Blokker moet ze zien terug te halen. Probleem is: de voor de hand liggende maatregelen om meer en nieuwe klanten te trekken, heeft Blokker al genomen. De winkels werden al verbouwd en het assortiment werd vernieuwd, onder meer met een eigen huismerk.

Wat Blokker nog wel kan doen, is duidelijker maken voor wie de winkel er eigenlijk is. De huishoudketen zwabberde de laatste tijd alle kanten op, het ging van ‘vertrouwd en voordelig’ via super-de-luxeproducten weer terug naar de basis. Dat heeft klanten in de war gebracht. „Er zijn fouten gemaakt in het verleden”, erkent Witteveen. „We moesten onze klant hervinden.” Dat is volgens hem uiteindelijk gelukt, al wil hij niet verder uitweiden over wie de Blokker-klant dan precies is. Het is aan zijn opvolger om dat duidelijk te maken.

3. De inkoop tot een succes maken

Een hoop Blokker-producten komen uit wat binnen het bedrijf het Verre Oosten heet. Tot het afgelopen najaar hielp een vaste Chinese tussenpersoon Blokker met de inkoop in Azië. Na decennia heeft het bedrijf de banden met deze tussenpersoon doorgesneden en eigen inkoopkantoren opgezet in Shanghai en Hongkong onder de naam Blokker Fareast. Daar moet de inkoop onder meer goedkoper van worden.

Mede-eigenaar Ab Blokker zag Blokker Fareast helemaal niet zitten, maar onder leiding van de ontslagen Casper Meijer heeft Blokker toch doorgezet. Diens opvolger moet er een succes van zien te maken.

Ab Blokker wijdde zich bij het familiebedrijf aan zijn passie: zo goedkoop mogelijk inkopen. Lees ook: Hoe Ab Blokker zijn levenswerk zag afbrokkelen

4. Meer halen uit de webwinkel

In elke buurt of elk dorp een Blokker, dat was het ideaal van Jaap en Ab. Rond het overlijden van Jaap in 2011 hadden vele Nederlanders inderdaad hun ‘eigen’ Blokker: er waren er meer dan zeshonderd door heel Nederland. Afgelopen jaren zijn echter flink wat verlieslatende winkels gesloten, er zijn nu nog vierhonderdvijftig Blokkers.

Des te belangrijker is het dat Blokker online succesvol wordt. De Blokker-broers geloofden niet zo in internet, met als gevolg dat het familiebedrijf daarin pas laat heeft geïnvesteerd. Een concurrent als bol.com kreeg alle ruimte om stofzuigers en staafmixers te verkopen, van oudsher hét domein van Blokker. De huishoudketen is nog altijd bezig zijn achterstand in te halen. Inmiddels komt 15 procent van de omzet via de webwinkel.

Blokker heef één voordeel ten opzichte van online concurrenten: klanten kunnen in de winkel advies krijgen, en spullen vervolgens via de webwinkel laten thuisbezorgen. Dat leidt tot klantenbinding én extra online omzet. Het is nog werken aan de toverformule die het meest uit deze combinatie haalt.

5. Het personeel hoop bieden

De afgelopen jaren hebben de 4.600 Blokker-werknemers veel te verduren gekregen: reorganisaties, winkelsluitingen. Ook nu weer moet het personeel de vraag van klanten beantwoorden of Blokker, net als V&D, failliet gaat. Een charismatische leider, die overtuigend de moed inspreekt, is welkom.