Vertrek lokale directie Greenpeace Zuid-Amerika geëist na seksueel wangedrag

Twee oud-werkneemsters van de Zuid-Amerikaanse afdeling van Greenpeace eisen het vertrek van de lokale directie, na klachten over seksueel overschrijdend gedrag. Dit schrijft Vrij Nederland dinsdag in een onthullend verhaal over seksisme en (seksueel) wangedrag binnen de hulporganisatie.

In maart dit jaar schreven 44 oud-medewerkers van Greenpeace een brief aan de internationale directie van Greenpeace, waarin ook niet eerder gemelde klachten stonden. Naar aanleiding van de brief werd een onderzoek ingesteld naar de verschillende aantijgingen aan het adres van directieleden.

Volgens de aanklaagsters heeft Martín Prieto, de directeur van de zogenoemde Andino-afdeling in Buenos Aires, vrouwen op verschillende manieren benadeeld. Zij beschrijven dat Prieto op kantoor naar porno keek en dat hij vrouwelijke medewerkers vrijwel naakt benaderde tijdens werkreizen. Vrouwen zouden bovendien aangemoedigd worden “hun sexappeal te gebruiken”, ze kregen minder betaald dan mannen en hun moederschapsrechten werden geschonden.

Klachten in de doofpot

Er werden meerdere klachten ingediend tegen Prieto. Deze zouden intern zijn afgehandeld, wat volgens de aanklaagsters “inhoudt dat ze in de doofpot verdwenen”. Ook zou een aantal vrouwen dat klachten indiende zijn ontslagen, onder wie voormalig directielid Eugenia Testa - een van de vrouwen die het vertrek eisen.

Directeur Prieto is tot het onderzoek is afgerond op non-actief gesteld. Volgens Vrij Nederland blijkt uit een “interne brief aan de staf van het Andino-kantoor” dat hij hierna weer aan het werk zal kunnen. Greenpeace bevestigt dat Prieto zal terugkeren als het onderzoek is afgerond “tenzij er bewijs is dat hij in strijd met onze gedragscode heeft gehandeld.”

Andere landen

Het is niet de eerste keer dat Greenpeace in opspraak komt. In 2012 dienden verschillende vrouwelijke werknemers van de Indiase tak van de hulporganisatie klachten over seksuele intimidatie in. Dit schandaal leidde tot het aftreden van de directeur van het regiokantoor en het ontslag van verschillende mannelijke werknemers.

Greenpeace zegt zich in een reactie “loyaal te verklaren aan een veilige en professionele werkplek”. Volgens de organisatie is daar nooit “plaats voor seksisme en seksuele intimidatie”.