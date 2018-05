Varkens volgens Pigbusiness

Ik ruik ze voordat ik ze zie. Dan zie ik hun roze neuzen uit de vrachtwagens steken. Varkens uit Lage Mierde onderweg naar de slacht.

Ik kwam naar Brabant, omdat hier deze maand een paar fundamentele rechtszaken over de intensieve varkenshouderij dienen. Een boer in Nijnsel wil 18.000 extra varkens stallen, een boer in Lage Mierde 1.100. In hun kielzog hebben zeker vier andere boeren ook aanvragen ingediend.

De provincie Noord-Brabant heeft vorig jaar bepaald dat boeren alleen mogen uitbreiden als het totaal aantal varkens in de omgeving niet stijgt. Voor elke nieuwe stal moet er eerst een boer stoppen. Het punt is: wat te doen met lopende uitbreidingsplannen? Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de bestuursrechter boeren met bestaande plannen in bescherming neemt, zoals de boer uit Lage Mierde.

Omdat ik het zelf bijna automatisch idioot vind dat er op de schaal van een paar vierkante kilometer honderdduizend varkens worden ondergebracht, besluit ik mijn oordeel te laten bijstellen door kenners. En zo beland ik op de redactie van Pigbusiness.nl in ’s-Heerenberg, waar ook Pluimveeweb.nl (‘voor houders van leghennen en vleeskuikens’) en uitgeverij Agrio gehuisvest zijn. Ze staan alle onder leiding van Robert Ellenkamp.

Op de website wordt de zomerspecial ‘Van big tot BBQ’ aangekondigd, de redactie twittert met het account @varkenstweet. Pigbusiness organiseert evenementen die worden gesponsord door fokkers en handelaren. Maar Ellenkamp is serieus. „Wij vinden onszelf een journalistiek orgaan dat bericht over een sector die we goed kennen.” Hij studeerde op de hogere bosbouwschool.

Elke landbouwtak komt aan bod in de media van Ellenkamp. Onder de lezers zijn ook veel varkensboeren. Waarom komen zij zo weinig aan het woord in Pigbusiness? „Van alle veehouders zijn zij het meest achterdochtig”, zegt Ellenkamp. „Ze zijn bang verkeerd te worden begrepen. Ze zijn vaak verwikkeld in procedures en vinden dat ze te negatief in de publiciteit komen.”

En wat betekent de opstelling van de boeren in de rechtszaal? Dat er veel op het spel staat. Het beleid van de overheid, ook het beleid dat de provincie voor de rechter verdedigt, leidt tot verdere schaalvergroting in de sector. Wie niet groeit verdwijnt.

Die ontwikkeling staat haaks op wat Ellenkamp en zijn verslaggevers op het platteland zien. „Ik ken een veehouder die streeft naar een prettig gezinsbedrijf: 65 koeien. Hij maakt voldoende rendement, waardoor zijn bedrijf niet aan schaalvergroting hoeft te doen.”

Zo bestrijdt de overheid de grote boeren in de rechtszaal, maar bevoordeelt zij hen met haar beleid. Dat is big business.

Jutta Chorus (j.chorus@nrc.nl) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.